Фильм снят по мотивам киноповести Инги Оболдиной «Мот Нэ».

В основе сюжета лежит реальная история человека, который уцелел после масштабной катастрофы, после чего несколько лет жил вдали от цивилизации. В советское время в одной из сибирских газет была опубликована история, когда мужчина потерялся в тайге и провел несколько лет с кочевыми охотниками.

Специально для вселенной фильма был создан «псевдоестесственный» язык. В качестве основы для фонетической картины были взяты якутский и ненецкий языки. Лингвист Антон Киров придумал около 1000 слов, половина которых используется в «Чужой».

Актриса Анна Слю провела большую подготовительную работу. Перед началом съемок она носила местные наряды, ездила на собачьей упряжке и освоила несколько северных народных танцев.

Продюсер фильма Николай Геворкян рад, что съемочной группе удалось воплотить на экране реальную историю человека, который прожил несколько лет в затерянном племени. По словам продюсера, создателям проекта хотелось сломать привычные стереотипы, поэтому в нашем фильме главным героем стала молодая женщина. На его взгляд, сегодня женщины во многом сильнее мужчин, и ему показалось интересным отобразить это в фильме. Он попытался выйти за рамки привычного образа женщины на экране и проследить, как она будет преодолевать трудности в чуждой для нее среде.

Большая часть съемочного процесса проходила в Якутии. Были задействованы примерно 300 якутян – члены съемочной группы и актеры. Одна из главных локаций – Ленские столбы.

Режиссер Алексей Луканев известен детективными сериалами «Меч. Сезон второй» и «Кулагины». Фильм «Чужая» – нетипичный фильм для Луканева. По словам продюсера Николая Геворкяна, это не фильм про Якутию и ее коренных народах. Хотя создатели и заимствовали элементы культуры и быта.

Условия, в которых проходили съемки, оказались экстремальными. Так, однажды команда несколько дней провела без электричества из-за мощного циклона, который спровоцировал буран.

Актриса Анна Слю провела большую подготовительную работу. Перед началом съемок она носила местные наряды, ездила на собачьей упряжке и освоила несколько северных народных танцев.

Исполнительнице главной роли Анне Слю в непривычных условиях пришлось тяжело, но, по ее словам, именно сложности помогли добиться лучшего результата: «К суровым якутским условиям во время съемок мне так и не удалось привыкнуть, это было невыносимо сложно, но именно из мучений в искусстве рождается нечто прекрасное — я придерживаюсь такого постулата. Более того, меня окружали прекрасные люди, и что касается творческой стороны вопроса — это был невероятно интересный опыт, ведь с течением времени моя героиня полностью меняется».

Премьера картины состоялась в рамках российского кинофестиваля «Выборг» 5 августа 2023 года. В широкий прокат новинка выходит 21 сентября 2023 года.