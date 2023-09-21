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Постер фильма Чужая
6.6
Чужая - Финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Чужая
6.6

Чужая

, 2023
Chuzhaya
Россия / приключения, драма / 18+
Приключенческая драма, основанная на реальных событиях, о жизни с кочевыми охотниками
Трейлеры
Постер фильма Чужая
6.6
Чужая - Финальный трейлер
Чужая  Финальный трейлер

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам киноповести Инги Оболдиной «Мот Нэ».

 

В основе сюжета лежит реальная история человека, который уцелел после масштабной катастрофы, после чего несколько лет жил вдали от цивилизации. В советское время в одной из сибирских газет была опубликована история, когда мужчина потерялся в тайге и провел несколько лет с кочевыми охотниками. 

 

Специально для вселенной фильма был создан «псевдоестесственный» язык. В качестве основы для фонетической картины были взяты якутский и ненецкий языки. Лингвист Антон Киров придумал около 1000 слов, половина которых используется в «Чужой». 

 

Актриса Анна Слю провела большую подготовительную работу. Перед началом съемок она носила местные наряды, ездила на собачьей упряжке и освоила несколько северных народных танцев.

 

Продюсер фильма Николай Геворкян рад, что съемочной группе удалось воплотить на экране реальную историю человека, который прожил несколько лет в затерянном племени. По словам продюсера, создателям проекта хотелось сломать привычные стереотипы, поэтому в нашем фильме главным героем стала молодая женщина. На его взгляд, сегодня женщины во многом сильнее мужчин, и ему показалось интересным отобразить это в фильме. Он попытался выйти за рамки привычного образа женщины на экране и проследить, как она будет преодолевать трудности в чуждой для нее среде.

 

Большая часть съемочного процесса проходила в Якутии. Были задействованы примерно 300 якутян – члены съемочной группы и актеры. Одна из главных локаций – Ленские столбы.  

 

Режиссер Алексей Луканев известен детективными сериалами «Меч. Сезон второй» и «Кулагины». Фильм «Чужая» – нетипичный фильм для Луканева. По словам продюсера Николая Геворкяна, это не фильм про Якутию и ее коренных народах. Хотя создатели и заимствовали элементы культуры и быта.

 

Условия, в которых проходили съемки, оказались экстремальными. Так, однажды команда несколько дней провела без электричества из-за мощного циклона, который спровоцировал буран.

 

Актриса Анна Слю провела большую подготовительную работу. Перед началом съемок она носила местные наряды, ездила на собачьей упряжке и освоила несколько северных народных танцев.

 

Исполнительнице главной роли Анне Слю в непривычных условиях пришлось тяжело, но, по ее словам, именно сложности помогли добиться лучшего результата: «К суровым якутским условиям во время съемок мне так и не удалось привыкнуть, это было невыносимо сложно, но именно из мучений в искусстве рождается нечто прекрасное — я придерживаюсь такого постулата. Более того, меня окружали прекрасные люди, и что касается творческой стороны вопроса — это был невероятно интересный опыт, ведь с течением времени моя героиня полностью меняется».

 

Премьера картины состоялась в рамках российского кинофестиваля «Выборг» 5 августа 2023 года. В широкий прокат новинка выходит 21 сентября 2023 года.

Дина, успешная молодая бизнес-леди, выживает в авиакатастрофе посреди глухой тайги, вдали от цивилизации. Её подбирает и выхаживает местное племя, жизнь которого сейчас мало отличается от жизни предков. Дине придется провести годы среди людей, чуждых её ментальности, в непривычном для неё быте, приспосабливаясь к окружающим условиям, прежде чем вернуться домой, на Большую Землю, где остались её любимые муж и дочь. Но возвращение в прежнюю жизнь обернется совсем не тем, что она ожидала.

В ролях

Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Lyosha
Анна Слю
Анна Слю
Dina
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Konstantinov
Георгий Бессонов
Георгий Бессонов
Ильяна Павлова
Ильяна Павлова
Ньюргуяна Шадрина
Ньюргуяна Шадрина
Зоя Багынанова
Зоя Багынанова
Shamanka
Федот Львов
Федот Львов
Василий Борисов
Ньургун Бэчигэн
Tunnan
Айыына Слепцова
Doch ohotnika
Режиссер Алексей Луканев
Сценарист Сергей Ольденбург-Свинцов, Инга Оболдина, Дмитрий Лемешев, Anastasia Arysheva
Композитор Aleksey Lukyanov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 октября 2023
Премьера в мире 21 сентября 2023
Дата выхода
21 сентября 2023 Россия НМГ Кинопрокат

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 334 093 958 RUR
Сборы в мире $130 298
Производство Кинокомпания Ной
Другие названия
Chuzhaya, Lost in the North, Uzaylı, Чужая

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Чужая - Финальный трейлер
Чужая Финальный трейлер
Чужая - Трейлер
Чужая Трейлер
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Отзывы о фильме

lena_hme_manit 26 сентября 2023, 22:05
Фильм прекрасно снят. Не пожалела что пошла на просмотр. Очень сильный рассказ о жизни, когда выбираешь одно, но приходишь к тому что было чуждо. Нет… Читать дальше…
vmeln2016 25 сентября 2023, 10:32
Фильм понравился,потому что поднимает серьезные жизненные вопросы.
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Чужая - смотреть в онлайн-кинотеатре

Чужая

Новости о фильме

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12 сентября 2023 13:39 Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая» Актриса призналась, что чувствовала себя как персонаж Леонардо ДиКаприо из «Выжившего».
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