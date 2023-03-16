Режиссерское кресло занял начинающий постановщик Джесси Атлас. Для него фильм стал полнометражным дебютом. Но, по словам продюсеров, доверившись молодому постановщику, они не разочаровались, поскольку его талант и профессионализм были сразу заметны. Атлас стал и сценаристом картины.

Фильм является последним кинопроектом, где снялся культовый актер Брюс Уиллис. Он ушел из кино, поскольку врачи диагностировали ему афазию.

Картина снята по мотивам короткометражного фильма Атласа и Вулфа «Пусть умрут, как любовники». Лента была выпущена в 2017 году и сразу привлекла внимание продюсеров. Режиссер отмечал, что ему очень повезло с командой, а также он по-прежнему в восторге от оригинальной истории, поэтому надеется, что этот рассказ о мести придется по душе зрителям со всего мира.

Съемки начались 15 июня 2021 года в Бессемере, штат Алабама. Они проходили на базе студий Brickell & Broadbridge International, Altamira Media, Buffalo 8 Productions, Endless Media и magiCity Studios в Алабаме.

Первоначально фильм должен был быть выпущен в сентябре 2022 года под названием Die Like Lovers. В разное время картина носила название «Ловец душ» и «Проект Стэлс».