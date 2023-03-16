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Постер фильма Миссия Ассасина
3.7
Миссия Ассасина - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Миссия Ассасина
3.7

Миссия Ассасина

, 2023
Assassin
США / триллер, боевик, фантастика / 18+
Фантастический триллер с Брюсом Уиллисом о коварстве спецслужб
Трейлеры
Постер фильма Миссия Ассасина
3.7
Миссия Ассасина - Дублированный трейлер
Миссия Ассасина  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло занял начинающий постановщик Джесси Атлас. Для него фильм стал полнометражным дебютом. Но, по словам продюсеров, доверившись молодому постановщику, они не разочаровались, поскольку его талант и профессионализм были сразу заметны. Атлас стал и сценаристом картины.

Фильм является последним кинопроектом, где снялся культовый актер Брюс Уиллис. Он ушел из кино, поскольку врачи диагностировали ему афазию.

Картина снята по мотивам короткометражного фильма Атласа и Вулфа «Пусть умрут, как любовники». Лента была выпущена в 2017 году и сразу привлекла внимание продюсеров. Режиссер отмечал, что ему очень повезло с командой, а также он по-прежнему в восторге от оригинальной истории, поэтому надеется, что этот рассказ о мести придется по душе зрителям со всего мира.

Съемки начались 15 июня 2021 года в Бессемере, штат Алабама. Они проходили на базе студий Brickell & Broadbridge International, Altamira Media, Buffalo 8 Productions, Endless Media и magiCity Studios в Алабаме. 

Первоначально фильм должен был быть выпущен в сентябре 2022 года под названием Die Like Lovers. В разное время картина носила название «Ловец душ» и «Проект Стэлс».

Войны между тайными спецслужбами становятся все более изощренными: благодаря продвинутым технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют свои цели руками самых близких родственников жертв. Алекса узнает, что ее супруг, который находится в коме, является одним из таких «спящих» агентов и пытается спасти его. Но с каждым переходом в новое тело ее связь с реальностью начинает теряться, как и ее вера в истинное правосудие становится все менее стойкой.

В ролях

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Valmora
Энди Алло
Энди Алло
Mali
Доминик Перселл
Доминик Перселл
Adrian
Мустафа Шакир
Мустафа Шакир
Sebastian
Евгения Кузьмина
Евгения Кузьмина
Trainer
Nomzamo Mbatha
Alexa
Фернанда Андраде
Фернанда Андраде
Olivia
Ханна Куинливан
Ханна Куинливан
Special Agent
Ванесса Вандер Плюм
Librarian Jayne
Крис Маллинэкс
Adrian's Bodyguard
Richard Mesquita
Trainer
Режиссер Джесси Атлас
Сценарист Джесси Атлас, Aaron Wolfe
Композитор Mark Tewarson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 31 марта 2023
Премьера в мире 16 марта 2023
Дата выхода
4 мая 2023 Россия Global Film
30 марта 2023 Азербайджан 17+
21 ноября 2024 Гватемала
23 июня 2023 Дания 15
16 марта 2023 Казахстан 18+
6 марта 2025 Колумбия
30 марта 2023 Кыргызстан 16+
11 мая 2023 ОАЭ TBC
26 сентября 2024 Перу
7 апреля 2023 Турция
30 марта 2023 Узбекистан 18+
20 апреля 2023 Украина
31 марта 2023 Швеция 15
16 апреля 2024 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $132 005
Производство Altamira Media, Brickell & Broadbridge International (BBI), DLL
Другие названия
Assassin, Asesino, Миссия Ассасина, A bérgyilkos, Alma de Assassino, Asesino implacable, Die Like Lovers, Every Body is a Weapon, Hayalet Suikastçı, Mõrtsuka missioon, Qatilin missiyası, Soul Assassin, Zabiják, Zabójca, Δολοφόνος, Кілер, ラスト・ブラッド 不死身の男, Assassin - Every Body is a Weapon, Hayalet Suikastçi

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 18 голосов
3.3 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Миссия Ассасина - Дублированный трейлер
Миссия Ассасина Дублированный трейлер
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Цитаты

Alexa Так они знают? Хозяева знают, что мы с ними сделали?
Olivia Ммм. Нет. Когда ты внутри, кажется, что они отключены от всего, что мы считаем сознанием. Это как сон, но без снов.

Отзывы о фильме

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Миссия Ассасина - смотреть в онлайн-кинотеатре

Миссия Ассасина

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