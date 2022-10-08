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Постер фильма Принцесса балета
5.1
Принцесса балета - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Принцесса балета
5.1

Принцесса балета

, 2022
Neneh Superstar
Франция / комедия, драма / 18+
Комедийная драма о восходящей звезде балета и ее непростом пути к мечте
Трейлеры
Постер фильма Принцесса балета
5.1
Принцесса балета - Дублированный трейлер
Принцесса балета  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса Festival du Film de Demain в Вьерзоне, Франция, 3 июня 2022 года.

Во время подготовки этого фильма режиссер Рамзи Бен Слиман посмотрел множество документальных фильмов, в частности «Зеленые звезды» Франсуазы Мари, где рассказывается о студентах балета Парижской оперы на протяжении многих лет.

Режиссер Рамзи Бен Слиман написал фильм для Майвенн, которая сыграла непреклонную директрису Марианну Белаж, отказывающуюся принять главную героиню Нене в свою балетную школу. По словам постановщика, он изначально не рассматривал других актрис для этой роли – и не ошибся в выборе. 

Известный хореограф Мехди Керкуше взял на себя постановку всех танцевальных номеров, представленных в фильме.

Чтобы найти актрису на роль Нене, Слиман проводил кастинги во Франции, во всех франкоязычных странах, в Мали и Сенегале. Он находил девушек с актерским потенциалом, но они не могли достаточно хорошо двигаться для этой роли. Это происходило в разгар пандемии СOVID-19. Во время отбора претенденток на главную роль в танцевальных школах Парижа Слиман часто слышал от девушек об одной и той же танцовщице – Уми Бруни Гаррель. Ирония состоит в том, что режиссер искал свою актрису по всему миру, а она жила с родителями в 200 метрах от его дома. 

Бруни Гаррель сказала, что фильм заставил ее задуматься о собственной истории и карьере танцовщицы. Она сообщила, что участвовала в протестных акциях в поддержку Джорджа Флойда и испытывала проблемы из-за того, что была чернокожей в мире классической балетной школы. 

Слиман и его команда не могли работать в Нантере, где находится балетная школа Парижской оперы, поэтому им пришлось снимать фильм в Центральной школе в Сакле, которая имеет ту же эстетику. Съемки начались 7 июня 2021 года и закончились 4 августа 2021 года.

Одаренная девочка Нинэ мечтает поступить в балетную школу при Парижской опере. Ей выпадает шанс учиться в этом элитном заведении, но, оказывается, что таланта и упорства — недостаточно. Маленькую балерину не принимают в подруги, а директриса школы и вовсе назначила ее главной помехой в своих планах. Нинэ придется разгадать тайну, которая связывает ее с этой выдающейся в прошлом балериной, чтобы идти навстречу своей мечте и стать суперзвездой.

В ролях

Уми Бруни Гаррель
Уми Бруни Гаррель
Neneh-Fanta Gnaoré
Майвенн Ле Беско
Майвенн Ле Беско
Myriam Bel-Hadj, dite Marianne Belage
Стив Тьеншо
Стив Тьеншо
Fred Gnaoré
Седрик Кан
Седрик Кан
Jean-Claude Kahane
Аиса Маига
Аиса Маига
Martine Gnaoré
Александр Штайгер
Alexandre Boucher
Рихард Заммель
Victor Max
Натали Ришар
Натали Ришар
Jeanne-Marie Meursault
Илонна Гримаудо
Ilonna
Gloria-Divine Sazi
Gloria
Режиссер Рамзи Бен Слиман
Сценарист Рамзи Бен Слиман
Композитор Jean-Bohémond Leguay
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 апреля 2023
Премьера в мире 8 октября 2022
Дата выхода
2 марта 2023 Россия RWV Film
29 сентября 2023 Азербайджан
29 сентября 2023 Болгария
6 апреля 2023 Германия 6
30 марта 2023 Израиль All
29 сентября 2023 Польша
29 сентября 2023 Таджикистан
25 января 2023 Франция
Сборы в мире $455 741
Производство Gaumont, France 2 Cinéma, France Télévisions
Другие названия
Neneh Superstar, Neneh, a szupersztár, Neneh: Gwiazda baletu, Súper bailarina, Принцесса балета, 黑舞士

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Принцесса балета - Дублированный трейлер
Принцесса балета Дублированный трейлер
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