Мировая премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса Festival du Film de Demain в Вьерзоне, Франция, 3 июня 2022 года.

Во время подготовки этого фильма режиссер Рамзи Бен Слиман посмотрел множество документальных фильмов, в частности «Зеленые звезды» Франсуазы Мари, где рассказывается о студентах балета Парижской оперы на протяжении многих лет.

Режиссер Рамзи Бен Слиман написал фильм для Майвенн, которая сыграла непреклонную директрису Марианну Белаж, отказывающуюся принять главную героиню Нене в свою балетную школу. По словам постановщика, он изначально не рассматривал других актрис для этой роли – и не ошибся в выборе.

Известный хореограф Мехди Керкуше взял на себя постановку всех танцевальных номеров, представленных в фильме.

Чтобы найти актрису на роль Нене, Слиман проводил кастинги во Франции, во всех франкоязычных странах, в Мали и Сенегале. Он находил девушек с актерским потенциалом, но они не могли достаточно хорошо двигаться для этой роли. Это происходило в разгар пандемии СOVID-19. Во время отбора претенденток на главную роль в танцевальных школах Парижа Слиман часто слышал от девушек об одной и той же танцовщице – Уми Бруни Гаррель. Ирония состоит в том, что режиссер искал свою актрису по всему миру, а она жила с родителями в 200 метрах от его дома.

Бруни Гаррель сказала, что фильм заставил ее задуматься о собственной истории и карьере танцовщицы. Она сообщила, что участвовала в протестных акциях в поддержку Джорджа Флойда и испытывала проблемы из-за того, что была чернокожей в мире классической балетной школы.

Слиман и его команда не могли работать в Нантере, где находится балетная школа Парижской оперы, поэтому им пришлось снимать фильм в Центральной школе в Сакле, которая имеет ту же эстетику. Съемки начались 7 июня 2021 года и закончились 4 августа 2021 года.