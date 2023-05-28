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Временные ограничения

, 2023
Россия / документальный, балет / 18+
Документальный фильм об артистах балетах и их восстановлении после травмы
Трейлеры
Постер фильма Временные ограничения
Временные ограничения - Трейлер
Временные ограничения  Трейлер

О фильме

Громкий хлопок, боль, беспомощность и неизвестность. Так часто описывают ощущения и последствия разрыва ахиллова сухожилия. Восстановиться после такой травмы очень сложно и не всегда удается. «Временные ограничения» — это интимное документальное наблюдение за Марией Александровой и Владиславом Лантратовым, знаменитой балетной парой, во время их восстановления после коварной травмы.

Мария Александрова и Владислав Лантратов — мировые звезды балета. Все в их жизни связано с танцем. Их невозможно представить без сцены — родной ли, Большого театра, или других знаменитых театров. Весной 2019 года их жизнь кардинально меняется — Маша и Влад повреждают ахиллово сухожилие, она — во время репетиции, а он — во время важной премьеры перед сотнями зрителей. Под вопросом оказались карьера, любимое дело, радости привычной жизни. Ноги артистов превратились в самостоятельных героев, к которым их обладатели периодически обращаются. «А вдруг она в этот раз не захочет?» — задает вопрос Мария Александрова, удивительная балерина, которая уже во второй раз переживает эту травму и опыт восстановления. Как правильно принять все то, что с тобой произошло, без обид на судьбу и себя, как двигаться дальше, понимая, что спешить нельзя и вполне возможно, что следующего выхода на сцену может не быть? «Временные ограничения» — документальный портрет-наблюдение, деликатно показывающий больших артистов в сложной и непредсказуемой ситуации.

 

В ролях

Мария Александрова
Владислав Лантратов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 января 2025
Премьера в мире 28 мая 2023
Дата выхода
28 мая 2023 Россия CoolConnections
31 мая 2023 Казахстан 6+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 22 мая 2023

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Временные ограничения - Трейлер
Временные ограничения Трейлер
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