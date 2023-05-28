Громкий хлопок, боль, беспомощность и неизвестность. Так часто описывают ощущения и последствия разрыва ахиллова сухожилия. Восстановиться после такой травмы очень сложно и не всегда удается. «Временные ограничения» — это интимное документальное наблюдение за Марией Александровой и Владиславом Лантратовым, знаменитой балетной парой, во время их восстановления после коварной травмы.



Мария Александрова и Владислав Лантратов — мировые звезды балета. Все в их жизни связано с танцем. Их невозможно представить без сцены — родной ли, Большого театра, или других знаменитых театров. Весной 2019 года их жизнь кардинально меняется — Маша и Влад повреждают ахиллово сухожилие, она — во время репетиции, а он — во время важной премьеры перед сотнями зрителей. Под вопросом оказались карьера, любимое дело, радости привычной жизни. Ноги артистов превратились в самостоятельных героев, к которым их обладатели периодически обращаются. «А вдруг она в этот раз не захочет?» — задает вопрос Мария Александрова, удивительная балерина, которая уже во второй раз переживает эту травму и опыт восстановления. Как правильно принять все то, что с тобой произошло, без обид на судьбу и себя, как двигаться дальше, понимая, что спешить нельзя и вполне возможно, что следующего выхода на сцену может не быть? «Временные ограничения» — документальный портрет-наблюдение, деликатно показывающий больших артистов в сложной и непредсказуемой ситуации.