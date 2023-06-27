The Dive, 2023

Картина является первым англоязычным фильмом немецкого режиссера и сценариста Максимилиана Эрленвайна. Его дебют в полнометражной ленте «Гравитация» (2010) получил несколько наград, в частности специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле.
Картина является ремейком шведского фильма Tödliche Tiefen (Breaking Surface), вышедшего в 2020 году.
Мировая премьера картины состоялась на Мюнхенском кинофестивале в 2023 году.
Фильм также известен под названием «Погружение».
Съемки проходили на Мальте.
Сестры-дайверы Дрю и Мэй совершают традиционное совместное погружение в новом месте, в отдаленном полудиком уголке, и даже не представляют, с чем им придется столкнуться. Камнепад заточает Мэй в смертельную подводную ловушку, и времени нет: кислород на исходе, паника нарастает… Дрю может рассчитывать только на себя и вынуждена принимать роковые решения, чтобы попытаться спасти сестру любой ценой. На глубине страха остается только надежда.
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