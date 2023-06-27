The Dive, 2023

Картина является первым англоязычным фильмом немецкого режиссера и сценариста Максимилиана Эрленвайна. Его дебют в полнометражной ленте «Гравитация» (2010) получил несколько наград, в частности специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле.

Картина является ремейком шведского фильма Tödliche Tiefen (Breaking Surface), вышедшего в 2020 году.

Мировая премьера картины состоялась на Мюнхенском кинофестивале в 2023 году.

Фильм также известен под названием «Погружение».

Съемки проходили на Мальте.