The Dive, 2023

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Подводный капкан
6.3
Подводный капкан - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Подводный капкан
6.3

Подводный капкан

, 2023
The Dive
Германия / триллер / 18+
Триллер о выживании двух сестёр-дайверов
Трейлеры
Постер фильма Подводный капкан
6.3
Подводный капкан - Дублированный трейлер
Подводный капкан  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина является первым англоязычным фильмом немецкого режиссера и сценариста Максимилиана Эрленвайна. Его дебют в полнометражной ленте «Гравитация» (2010) получил несколько наград, в частности специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле.  

Картина является ремейком шведского фильма Tödliche Tiefen (Breaking Surface), вышедшего в 2020 году.

Мировая премьера картины состоялась на Мюнхенском кинофестивале в 2023 году.

Фильм также известен под названием «Погружение».

Съемки проходили на Мальте.

 

Сестры-дайверы Дрю и Мэй совершают традиционное совместное погружение в новом месте, в отдаленном полудиком уголке, и даже не представляют, с чем им придется столкнуться. Камнепад заточает Мэй в смертельную подводную ловушку, и времени нет: кислород на исходе, паника нарастает… Дрю может рассчитывать только на себя и вынуждена принимать роковые решения, чтобы попытаться спасти сестру любой ценой. На глубине страха остается только надежда.

В ролях

Софи Лоу
Софи Лоу
Drew
Луиза Краузе
Луиза Краузе
May
Stella Uhrig
Young Drew
Shire Richardson
Young May
David Scicluna
Father
Режиссер Максимилиан Эрленвайн
Сценарист Максимилиан Эрленвайн, Йоахим Хеден
Композитор Volker Bertelmann, Raffael Seyfried
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 августа 2023
Премьера в мире 27 июня 2023
Дата выхода
24 августа 2023 Россия Централ Партнершип
2 ноября 2023 Австралия
10 августа 2023 Азербайджан 16+
24 августа 2023 Болгария
31 августа 2023 Бразилия
25 августа 2023 Великобритания 15
7 декабря 2023 Германия
2 ноября 2023 Доминиканская Республика
4 апреля 2024 Израиль All
15 декабря 2023 Индонезия
25 августа 2023 Ирландия 15A
7 декабря 2023 Испания 16
24 августа 2023 Казахстан 16+
24 августа 2023 Кыргызстан 16+
1 сентября 2023 Латвия N12
1 сентября 2023 Литва N
24 августа 2023 Молдавия
28 сентября 2023 Нидерланды 14
31 августа 2023 ОАЭ TBC
31 августа 2023 Сингапур NC16
24 августа 2023 Таджикистан
24 августа 2023 Узбекистан
7 сентября 2023 Украина
5 октября 2023 Хорватия
1 сентября 2023 Эстония
8 ноября 2023 Южная Корея 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 459 115
Производство Augenschein Filmproduktion, Falkun Films, Logical Content Ventures
Другие названия
The Dive, Sin aire, Sem Ar, À bout de souffle, DIVE／ダイブ 海底28メートルの絶望, Gilyn, La inmersión, Oht sügavuses, Ölümcül Dalış, Tzlila Mesoukenet, Με κομμένη την ανάσα, Занурення, Подводный капкан, 潜水, Dive, הצלילה

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 26 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3011 В жанре «триллер»  609 В фильмах Германии  112 В фильмах 2023 года  190
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Подводный капкан - Дублированный трейлер
Подводный капкан Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Истина на дне.
Истина на дне. Сложно снять глубоководный триллер после того, как там в фантастической, как «Бездна», или вполне реалистической, как «Санктум», и даже драматической, как «Один вдох», манере побывал уже не один режиссер и не один выдающийся актер. Но, может, потому, что «Подводный капкан» — не голливудская и не американская продукция, а то, что считается небольшим европейским кино, он смотрится и убедительно, и пугающе, и драматично, и, так и быть, свежо.…

Отзывы зрителей о фильме Подводный капкан

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Сильные стороны: фильм держит напряжение и имеет динамичный темп. Слабые стороны: заметно заимствование сюжета и мутная подача идей. Общая оценка зрителей — примерно 6 баллов из 10. Кому может подойти: любителям триллеров, которым важна скорость событий, и тем, кто не против повторяющихся мотивов и умеренного напряжения.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Подводный капкан - смотреть в онлайн-кинотеатре

Подводный капкан

Новости о фильме

Не оторваться: 5 новых фильмов, которые смотрятся на одном дыхании
23 августа 2023 10:00 Не оторваться: 5 новых фильмов, которые смотрятся на одном дыхании 24 августа в российский прокат выходит напряженный триллер «Подводный капкан» про столкновение человека и природы. В честь премьеры рассказываем о захватывающих фильмах про трудности выживания, которые смотрятся взахлеб.
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Пыльные шторы блэкаут больше не в моде: в Европе давно окна закрывают иначе — в России только начали
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
«Блич» заканчивается, а на замену ему уже нашли 5 аниме: некоторые считают их даже круче (готовьтесь спорить)
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
HBO показали новые гербы Хогвартса для сериала по «Гарри Поттеру» — и фанаты в бешенстве: «просто ужасно»
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
Этот фильм с Netflix идёт 27 минут, но уже обошёл нового «Человека-паука» по рейтингам и сборам: может стать главным кассовым хитом 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше