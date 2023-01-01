Лунатики, 2023

Успешный телепродюсер Рената оказывается в трудной жизненной ситуации. Ее сын Никита, суперпопулярный рэпер, в поисках вдохновения и куража теряет себя и становится наркоманом. Рената обращается за помощью в клинику, где используется специальная методика компьютерного психозондирования, в результате которой происходит «переформатирование» личности пациента. Но есть важный аспект: после психокоррекции необходимо исключить рецидив прежней жизни. Контакты с родственниками, друзьями, любимой девушкой строго запрещены. Чтобы спасти сына, Ренате предстоит сделать очень сложный выбор, заплатив за это высокую цену.