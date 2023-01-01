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Лунатики, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Успешный телепродюсер Рената оказывается в трудной жизненной ситуации. Ее сын Никита, суперпопулярный рэпер, в поисках вдохновения и куража теряет себя и становится наркоманом. Рената обращается за помощью в клинику, где используется специальная методика компьютерного психозондирования, в результате которой происходит «переформатирование» личности пациента. Но есть важный аспект: после психокоррекции необходимо исключить рецидив прежней жизни. Контакты с родственниками, друзьями, любимой девушкой строго запрещены. Чтобы спасти сына, Ренате предстоит сделать очень сложный выбор, заплатив за это высокую цену.

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Юрий Мороз
Юрий Мороз
В ролях
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Дарья Верещагина
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Степан Белозеров
Все актеры и съемочная группа
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