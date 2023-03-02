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Скоро в прокате "Заклятие Абизу"
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Взломщик
The Locksmith
Взломщик, 2023
2023 / США
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Жанр:
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Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Премьера в России
2 марта 2023
Премьера в мире
2 марта 2023
Прокатчик
Global Film
Режиссер
Николас Харвард
В ролях
Кейт Босуорт
Райан Филипп
Винг Реймз
Чарли Уэбер
Джеффри Нордлинг
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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