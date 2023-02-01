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Переливание
Transfusion
Переливание, 2023
2023 / Австралия
Трейлер
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Жанр:
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О фильме
Бывший оперативник спецназа вынужден пожертвовать принципами и преступить закон, чтобы спасти своего единственного сына.
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Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Мэтью Нэйбл
В ролях
Сэм Уортингтон
Фиби Тонкин
Мэтью Нэйбл
Сьюзи Портер
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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