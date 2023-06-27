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Постер фильма Время расплаты
4.6
Время расплаты - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Время расплаты
4.6

Время расплаты

, 2023
Informant
США / триллер / 18+
Триллер с Мелом Гибсоном о важной миссии смертельно больного детектива
Трейлеры
Постер фильма Время расплаты
4.6
Время расплаты - Дублированный трейлер
Время расплаты  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло на съемках ленты занял Майкл Обловитц («Фрэнк и Ава», «Эксперимент Ганцфельда», «Мистер Никто»), который вместе с актером Майклом Кэйчеком («Хорошая жена») также работал над сценарием проекта.

Главные роли в картине сыграли оскароносный Мэл Гибсон («Бандит», «Взрывная игра», «Вальдо») и знаменитая американская актриса Кейт Босворт («Варвар», «Часовой», «Сила стихии»).

Съемки проходили в Лас-Крусес (США).

Том Моран — детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах. Что ж, теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона.

В ролях

Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Lieutenant Kevin Hickey
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Anna Moran
Ник Стал
Ник Стал
Detective Michael Thornton
Доминик Перселл
Доминик Перселл
Detective Tom Moran
Эрик Валдез
Эрик Валдез
Carlos
Расселл Ричардсон
William Learner
Джон Линдстрём
Joe Mangano
Медоу Уильямс
Медоу Уильямс
Jenny Sullivan
Michael Kaycheck
Kurt Harnischer
Шаквен Льюис
Jimmy O
Режиссер Майкл Обловитц
Сценарист Майкл Обловитц, Шон Патрик О’Рейли, Michael Kaycheck, Brooke Nasser
Композитор Рой Хэй, DJ Muggs
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 июня 2023
Премьера в мире 27 июня 2023
Дата выхода
29 июня 2023 Россия Global Film
29 июня 2023 Казахстан 18+
29 июня 2023 Кыргызстан
25 января 2024 ОАЭ 18TC
29 июня 2023 Узбекистан 18+
6 июля 2023 Украина
27 июня 2023 Швеция 15
Сборы в мире $101 750
Производство BondIt Media Capital, Grindstone Entertainment Group, Red Sea Media
Другие названия
Confidential Informant, El informante, Informant, Informante, New York Confidential, Tajny informator, Άκρως εμπιστευτικό, Время расплаты, Заручник часу, ザ・コンフィデンシャル, Informateur confidentiel, L'informateur, Конфіденційний інформатор, Bizalmas informátor, Người cung cấp thông tin bí mật

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 13 голосов
3.8 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Время расплаты - Дублированный трейлер
Время расплаты Дублированный трейлер
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Новости о фильме

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