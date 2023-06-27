Время расплаты, 2023

Режиссерское кресло на съемках ленты занял Майкл Обловитц («Фрэнк и Ава», «Эксперимент Ганцфельда», «Мистер Никто»), который вместе с актером Майклом Кэйчеком («Хорошая жена») также работал над сценарием проекта.
Главные роли в картине сыграли оскароносный Мэл Гибсон («Бандит», «Взрывная игра», «Вальдо») и знаменитая американская актриса Кейт Босворт («Варвар», «Часовой», «Сила стихии»).
Съемки проходили в Лас-Крусес (США).
Том Моран — детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах. Что ж, теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона.
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