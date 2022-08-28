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Постер фильма Паранормальные явления. Отель призраков
4.3
Паранормальные явления. Отель призраков - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Паранормальные явления. Отель призраков
4.3

Паранормальные явления. Отель призраков

, 2022
Mean Spirited
США / комедия, ужасы / 18+
Комедийный хоррор о видеоблогере, который противостоит злому демону
Трейлеры
Постер фильма Паранормальные явления. Отель призраков
4.3
Паранормальные явления. Отель призраков - Дублированный трейлер
Паранормальные явления. Отель призраков  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина знаменует собой сольный режиссерский дебют Джеффа Райана. Помимо режиссуры, Райан написал сценарий в соавторстве с Джо Адамсом, а также сыграл заклятого врага Энди Брайса. К слову, для Джо Адамса картина тоже стала дебютом в качестве сценариста.

Фильм сочетает в себе элементы комедийного жанра и хоррора и представляет подлинно экспериментальный фильм. Картина понравится как любителям ужасов, так и комедии.

Для тех, кто знаком с творчеством Райана, неудивительно, что его сольный режиссерский дебют — это комедия ужасов. Его предыдущий фильм «Массовая истерия» 2020 года был комедией ужасов о судебных процессах над салемскими ведьмами. Райан обладает удивительной способностью ломать стереотипы, чтобы привнести в классический жанр элемент новизны.

Шакед Беренсон, исполнительный продюсер и генеральный директор Entertainment Squad, отметил, что фильм ориентирован на новое поколение поклонников хоррора, которые потребляют большую часть контента в социальных сетях. В эпоху соцсетей фильм исследует кривую грань между тем, что реально, и тем, что является постановкой на камеру.

Мировая премьера ленты состоялась на фестивале FrightFest 2022. 

Популярный видеоблогер, который ведет канал, где раскрывает тайны паранормальных явлений и устраивает розыгрыши, отправляется с компанией друзей на выходные в горы. Он хочет подшутить над своими старыми школьными приятелями, но его обычный пранк-стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами, когда в их отеле появляется злой демон.

В ролях

Мишель Вентимилла
Мишель Вентимилла
Nikki
Невилл Арчамбо
Невилл Арчамбо
Frank
Уилл Мэдден
Уилл Мэдден
Andy
Дэниэл Рашид
Дэниэл Рашид
Tom
Чарли Поллок
Чарли Поллок
Walter
Джеффри Райан
Джеффри Райан
Bryce
Maria DeCotis
Joey
Simon Val
Young Bryce
Owen Williams
Bartender
Joe Adams
Officer Pat
Will Martin
Dew
Julia Hirsch
Townie
Режиссер Джеффри Райан
Сценарист Joe Adams, Джеффри Райан
Композитор Matt Russell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 февраля 2023
Премьера в мире 28 августа 2022
Дата выхода
12 апреля 2023 Россия Экспонента
13 апреля 2023 Казахстан 18+
13 апреля 2023 Кыргызстан 16+
13 апреля 2023 Узбекистан
19 октября 2023 Украина
Сборы в мире $439 729
Производство First-Names Films
Другие названия
Mean Spirited, Maus Espíritos, Паранормальные явления. Отель призраков, У пастці демона

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 35 голосов
4.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3930 В жанре «комедия»  1106 В жанре «ужасы»  516 В фильмах США  2220 В фильмах 2022 года  215
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Паранормальные явления. Отель призраков - Дублированный трейлер
Паранормальные явления. Отель призраков Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Паранормальные явления. Отель призраков

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Сильные стороны: в отдельных отзывах упоминаются громкие звуковые эффекты. Слабые стороны: слабый сюжет, неудовлетворительная атмосфера ужаса, скучное восприятие. Общая оценка зрителей: низкая; фильм почти не рекомендуют. Кому может подойти: тем, кто изучает падение серии или хочет увидеть пример неудавшегося жанрового исполнения.
Саммари составлено ИИ на основе 13 отзывов.

Отзывы о фильме

ivanshmodin 16 апреля 2023, 16:04
Самый худший фильм который смотрел в кино за всю жизнь. три раза засыпал. Будили только громкие эффекты. зря потраченные деньги. Рекомендую этот фильм не смотреть!
Александр Вин 17 апреля 2023, 16:43
Да, это самое дно, сложно придумать что-то хуже. Такое впечатление, что сценарист, режиссёр и актёры просто издеваются над зрителями.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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