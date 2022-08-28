Картина знаменует собой сольный режиссерский дебют Джеффа Райана. Помимо режиссуры, Райан написал сценарий в соавторстве с Джо Адамсом, а также сыграл заклятого врага Энди Брайса. К слову, для Джо Адамса картина тоже стала дебютом в качестве сценариста.

Фильм сочетает в себе элементы комедийного жанра и хоррора и представляет подлинно экспериментальный фильм. Картина понравится как любителям ужасов, так и комедии.

Для тех, кто знаком с творчеством Райана, неудивительно, что его сольный режиссерский дебют — это комедия ужасов. Его предыдущий фильм «Массовая истерия» 2020 года был комедией ужасов о судебных процессах над салемскими ведьмами. Райан обладает удивительной способностью ломать стереотипы, чтобы привнести в классический жанр элемент новизны.

Шакед Беренсон, исполнительный продюсер и генеральный директор Entertainment Squad, отметил, что фильм ориентирован на новое поколение поклонников хоррора, которые потребляют большую часть контента в социальных сетях. В эпоху соцсетей фильм исследует кривую грань между тем, что реально, и тем, что является постановкой на камеру.

Мировая премьера ленты состоялась на фестивале FrightFest 2022.