Мистер и миссис Икс, 2023

Популярная и невероятно загруженная работой актриса Хван Ё-рэ мечтала отдохнуть и отправилась в отпуск на тихий остров, где внезапно встретила эксцентричного миллионера Джонатана На. Любовь с первого взгляда, свадьба, и девушка осталась жить в его особняке на том самом острове. Семь лет спустя Джонатан и Ё-рэ приезжают в Сеул по делам, и теперь его некогда блистательная супруга напоминает свою бледную тень — забитой и подавленной мужем женщине не только запрещено перечить и сниматься, но и даже съесть лишнюю канапешку. Случайно узнав, что по соседству с их резиденцией живёт большой фанат её творчества, Ё-рэ с его помощью начинает планировать убийство мужа.