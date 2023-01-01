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Скоро в прокате "Блуждающая Земля 2"
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Игра в лифте
Elevator Game
Игра в лифте, 2023
2023 / США
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Жанр:
ужасы
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Год выпуска
2023
Прокатчик
Парадиз
Режиссер
Ребека МакКендри
В ролях
Меган Бест
Адам Хертиг
Джино Анания
Назарий Демкович
Брэдли Савацки
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