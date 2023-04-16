Русский крест, 2022

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о выходе в прокат О фильме Притча о духовном восстановлении личности, о подвиге смирения, о человеколюбии. Развернуть Год выпуска 2022 Премьера в России 16 апреля 2023 Премьера в мире 16 апреля 2023 Прокатчик Атмосфера Кино Режиссер Эдуард Бояков В ролях Михаил Пореченков Полина Чернышова Юрий Кузнецов Дмитрий Блохин Елена Коробейникова Все актеры и съемочная группа

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