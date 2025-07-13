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HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона»

13 июля 2025 11:50
HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона»

Стриминг гигант выдвинул условия исполнителю главной роли. 

Новый исторический эпик BBC «Король и завоеватель» всё чаще называют в сети «новой „Игрой престолов“» — из-за эпического масштаба, кровавых сражений за престол и участия Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер).

Но за кулисами у проекта был шанс закрыться ещё до выхода: HBO почти перекрыло сериалу кислород, заставив отказаться от изначального актёрского состава.

Как HBO саботировали новую «Игру престолов»

Исполнитель главной роли Джеймс Нортон признался, что изначально должен был играть вовсе не Гарольда, а Вильгельма Завоевателя. Роль была прописана под него — он продюсировал проект, разрабатывал вместе с CBS и BBC, и собирался стать лицом сериала. Но вмешался HBO, причем не потому, что эпическая сага могла стать противником их «Дома дракона».

На тот момент Нортон числился в касте сериала «Невероятные» (The Nevers) и был ограничен эксклюзивным контрактом.

HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона»

Как рассказал сам актёр в интервью на британской дискуссионной панели, американский канал жёстко поставил условие:

«HBO очень чётко дала понять: "Вы можете снимать 'Короля и завоевателя', особенно учитывая, что вы исполнительный продюсер и занимаетесь разработкой, но вы должны умереть"».

Под «умереть» в данном случае имелось в виду — сыграть персонажа, который точно не вернётся во втором сезоне. С точки зрения HBO, актёр не имел права сниматься в другом потенциально успешном сериале, если его герой мог выжить и продолжать сюжет.

Как проект все же получил зеленый свет

По иронии, «Невероятные» были закрыты в 2023 году. Но к этому моменту Нортон уже уступил роль Вильгельма Завоевателя другому — её взял Костер-Вальдау, сам став со-продюсером проекта и даже режиссёром одного из эпизодов.

HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона»

Сюжет «Короля и завоевателя» разворачивается в XI веке и повторяет многие элементы, знакомые поклонникам фэнтези-драмы HBO: борьба за трон, династические конфликты, кровные узы и предательства.

Гарольд становится королём после смерти Эдуарда Исповедника, но на престол претендуют сразу трое: сам Гарольд, его брат Тостиг и Вильгельм Нормандский. В кульминации — битва при Гастингсе, в которой решается судьба Англии.

Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix.

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Невероятные», «Король и завоеватель»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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