Для Кристин Даллэр-Дюпон лента «Катак. Ледниковый побег» стала дебютной работой, вышедшей на большом экране. Также над созданием работал режиссер приключенческого мультфильма «Гоу, Феликс» Николя Лемэй.

Критики отметили эффектную графику и великолепные пейзажи Квебека, Тадуссака и Антарктиды. Цвет воды, изначально зеленый, оказывается более голубым по мере того, как вода становится соленой.

По словам сценариста проекта Андрэ Ламбер, она много лет наблюдала за сезонными изменениями реки Святого Лаврентия из окна дома. Ей казалось естественным выбрать это место в качестве локации для истории и сделать персонажей ее обитателями. Свою жизнь Андрэ посвятила созданию телесериалов для детей. Она написала «Катака» для детей, которые чувствуют себя под гиперопекой из-за того, что они другие. Для родителей, которым нелегко «отпустить» ребенка. Для бабушек и дедушек, которым иногда легче довериться. И для всех тех, кто подобно ей самой обеспокоен эксплуатацией океанов и исчезновением таких видов, как киты-белухи в реке Святого Лаврентия. Или же для тех, кто просто хочет окунуться в неизведанный мир и позволить ему увлечь себя.

Благодаря голосам актеров Ива Жака, Джеффа Будро, Гилен Трембле, Людивин Рединг и Жинетт Рено персонажи этого фильма обрели мужественные интонации, а также вовлеченность в происходящее и настойчивость

«Катак» – это инуитское слово, которое переводится как «далеко».

Критики сравнили мультфильм с легендарной лентой «В поисках Немо», которая вышла в 2003 году. А еще проект в некотором роде является современной местной версией знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена.