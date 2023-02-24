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Постер мультфильма Катак. Ледниковый побег
6.6
Катак. Ледниковый побег - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Катак. Ледниковый побег
6.6

Катак. Ледниковый побег

, 2023
Katak, the Brave Beluga
Канада / приключения, анимация, комедия / 18+
Весёлые и опасные приключения китёнка и морского конька на Великом Севере
Трейлеры
Постер мультфильма Катак. Ледниковый побег
6.6
Катак. Ледниковый побег - Дублированный трейлер
Катак. Ледниковый побег  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Для Кристин Даллэр-Дюпон лента «Катак. Ледниковый побег» стала дебютной работой, вышедшей на большом экране. Также над созданием работал режиссер приключенческого мультфильма «Гоу, Феликс» Николя Лемэй.

Критики отметили эффектную графику и великолепные пейзажи Квебека, Тадуссака и Антарктиды. Цвет воды, изначально зеленый, оказывается более голубым по мере того, как вода становится соленой. 

По словам сценариста проекта Андрэ Ламбер, она много лет наблюдала за сезонными изменениями реки Святого Лаврентия из окна дома. Ей казалось естественным выбрать это место в качестве локации для истории и сделать персонажей ее обитателями. Свою жизнь Андрэ посвятила созданию телесериалов для детей. Она написала «Катака» для детей, которые чувствуют себя под гиперопекой из-за того, что они другие. Для родителей, которым нелегко «отпустить» ребенка. Для бабушек и дедушек, которым иногда легче довериться. И для всех тех, кто подобно ей самой обеспокоен эксплуатацией океанов и исчезновением таких видов, как киты-белухи в реке Святого Лаврентия. Или же для тех, кто просто хочет окунуться в неизведанный мир и позволить ему увлечь себя.

Благодаря голосам актеров Ива Жака, Джеффа Будро, Гилен Трембле, Людивин Рединг и Жинетт Рено персонажи этого фильма обрели мужественные интонации, а также вовлеченность в происходящее и настойчивость

«Катак» – это инуитское слово, которое переводится как «далеко». 

Критики сравнили мультфильм с легендарной лентой «В поисках Немо», которая вышла в 2003 году. А еще проект в некотором роде является современной местной версией знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена.

 

Катак и его верный друг морской конек - Тим, отправляются на Великий Север. Подводный мир полон приключений, ведь там обитают не только его добрые братья - белухи. Забавные ситуации, в которые попадают друзья, чередуются с опасностью, исходящей от китов и белых медведей. Путешествие будет не таким легким, как они думали.

В ролях

Нэнси Бернье
Джефф Бодро
Уайатт Бауэн
Kami
Бенуа Бриер
Марк Камачо
Seal 2
Роберт Нэйлор
Katak
Роберт Нэйлор
Katak
Skyler Clark
Perline
Skyler Clark
Perline
Skyler Clark
Perline
Skyler Clark
Perline
Элинор Ноубл
Madam Cod
Режиссер Николя Лемэй, Christine Dallaire-Dupont
Сценарист Нэнси Севард, Andrée Lambert
Композитор Uberko
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 28 ноября 2023
Премьера в мире 24 февраля 2023
Дата выхода
20 июля 2023 Россия Ten Letters
27 июля 2023 Азербайджан 6+
11 августа 2023 Великобритания PG
26 января 2024 Вьетнам
21 декабря 2023 Греция K
14 октября 2024 Дания
25 января 2024 Израиль
11 августа 2023 Ирландия PG
29 декабря 2023 Испания
27 июля 2023 Казахстан 6+
24 февраля 2023 Канада
27 июля 2023 Кыргызстан
19 января 2024 Латвия U
22 сентября 2023 Литва V
2 февраля 2024 Молдавия
22 июня 2023 ОАЭ 18TC
2 февраля 2024 Польша
8 марта 2024 Румыния o.A.
27 марта 2025 Словакия 7
27 июля 2023 Узбекистан 6+
13 декабря 2023 Франция TP
16 января 2025 Чехия
13 марта 2024 Южная Корея ALL
MPAA PG
Сборы в мире $2 052 214
Производство 10e Ave
Другие названия
Katak, le brave béluga, Katak: The Brave Beluga, Belu, a legbátrabb bálna, Beluga Blues, Cesur Balina Katak, Julge vaalapoeg Katak, Katak - Beluga curajoasă, Katak - den modige hvalen, Katak, de dappere beloega, Katak, der mutige Beluga, Katak, la pequeña ballena, Katak, la petita balena, Katak: Odvážná velryba, Katak. Podwodna przygoda, Liv'yatan al Ha'Gal, Κατάκ: Η γενναία φάλαινα, Катак. Ледниковый побег, Kataks: Baltvaļa ceļojums

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 17 голосов
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 9 августа 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Катак. Ледниковый побег - Дублированный трейлер
Катак. Ледниковый побег Дублированный трейлер
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