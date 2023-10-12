Патриотический мультфильм «Северные амуры» датируется 2023 годом, и автор проекта Камиль Бузыкаев считает это закономерным. «Некоторые вещи очень естественно и складно ложатся, как кирпич к кирпичу, — говорит он. — Вот я считаю, что этот патриотический фильм — к своему времени».

Полнометражный мультфильм «Северные амуры» — первая анимационная картина, полностью созданная в Башкирии.

По словам Камиля Бузыкаева, мультфильм «Северные амуры» появился благодаря энергии руководителя региона Радия Хабирова. «Хабиров поверил башкирским мультипликаторам и уже этой осенью на экраны страны выходит эта анимационная лента. В Москве мы показывали мультик людям, которые так или иначе связаны с нашим российским кино. И они встретили мультфильм с восторгом. Все они были удивлены, что у нас в Уфе можно делать такое качественное полнометражное, хорошее кино. Мы, кстати, предлагали Радию Фаритовичу озвучить какого-нибудь героя, но он из-за занятости отказался. Но очень много легендарных и знаковых личностей республики мы привлекли к озвучке».

Существует две версии озвучки мультфильма – на русском и башкирском языках, какую из них смотреть – выберет сам зритель.

Со многими голосами авторам проекта помогла министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Она подсказывала, какой голос органично подошел бы тому или иному герою, и помогала связаться с нужным артистом.

Камиль Бузыкаев тоже озвучил одного героя на башкирском языке. Всего действующих лиц в фильме более 20. Говорят они голосами известных людей: министра культуры Амины Шафиковой, сенатора Лилии Гумеровой, депутата Госдумы РФ Эльвиры Аиткуловой, народных артистов РБ Назифы Кадыровой, Идриса Газиева, Аскара Абдразакова, Айдара Галимова, Фидана Гафарова, Азамата Гафарова, художника Камиля Бузыкаева.

Одного из героев мультфильма озвучивал Радик Юльякшин, известный на эстраде как Элвин Грей. По словам Камиля Бузыкаева, они давно знакомы: «Веселый, интересный парень — он озвучивает самого юного героя, которого не хотели брать на Русско-шведскую войну, но он попал обманом, завернулся в ковер».

Фильм создан в сотрудничестве Киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова со студией «Муха».

Директор студии «Муха», продюсер Артур Абдрахманов рассказал, что в самые «горячие» дни над фильмом работали около сотни разных специалистов, а постоянно было задействовано от 50 до 70 человек. И так на протяжении двух с лишним лет, что создавался фильм. Первоначально рассчитывали, что хронометраж будет 50 минут, но в итоге с титрами (кстати, выполненными весьма креативно) он длится 70 минут.

В основе сюжета, по словам директора киностудии «Башкортостан» Юнира Аминева, лежат исторические факты: участие башкирских воинов-лучников в войне России со Швецией в конце XVIII века, а затем и в Отечественной войне 1812 года. Именно в войне с Наполеоном французы и прозвали башкир северными амурами за меткость стрельбы из лука.

Примечательно, что башкирских аниматоров консультировал кандидат исторических наук Рамиль Рахимов, чтобы мультфильм, основанный на исторических фактах, получился достоверным. По словам Камиля Бузыкаева, они согласовывали каждый шаг. Рамиль Насибуллович приезжал практически каждую неделю, чтобы помочь авторам проекта, они советовались и обсуждали сценарий.

Как отметил музыкальный директор ленты, лидер группы «VIA Чаппа» Илья Тавлияров, в музыкальной части и в процессе озвучания принимали участие представители Индии, Нигерии, Казахстана, а также жители новых регионов России.

Кадры баталий перемежаются с красивыми башкирскими пейзажами. Персонажи прорисованы с особой тщательностью и выглядят как живые, настолько точно переданы их эмоции.

Фильмом в фильме можно назвать спортивный турнир между шведами и башкирами с комментарием Азамата Муратова. Если не знать, что он озвучивал готовый текст, то можно было бы подумать, что это он сам, с присущей ему экспрессией, рассказывает зрителям о ходе поединков.

Помимо анимационной ленты творческая команда создала еще и виртуальную игру «Северные амуры», которую можно скачать на мобильные телефоны.

Руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров поддержал проект, в том числе финансово. Увидев результат, он согласился поддержать продолжение проекта уже о потомках северных амуров, таких как генерал Шаймуратов. Творческая группа приступила к его реализации и параллельно начала работу над еще одним патриотичным 15-минутным мультфильмом «Муса Гареев». Также в планах анимационная лента «Безбашенный» — такой позывной был у героя России, добровольца Фаниса Хусаинова из Татышлинского района, который погиб в ходе военной спецоперации.

В августе 2023 года в уфимском кинотеатре «Родина» прошел предпремьерный показ ленты.