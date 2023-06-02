Человек-паук: Через вселенные 2 (часть первая), 2022

Сиквел оскароносного мультфильма о приключениях самого любимого марвеловского супергероя расскажет о том, как сложилась судьба подростка Майлза Моралеса после столкновения с различными версиями Человека-паука из совершенно разных вселенных. Ожидается, что в картине появится и Гвен Стейси. «Человек-паук: Через вселенные 2» — прекрасный вариант для всех любителей комиксов и просто очень доброго кино.

Оригинальный мультипликационный фильм, получивший название «Человек-паук: Через вселенные», в свое время получил большую популярность как у критиков, так и у обычных зрителей. Мультфильму удалось завоевать несколько значимых наград, в том числе, премию американских академиков. Кроме того, он стал настоящим хитом проката.

Ожидается, что роль персонажа Гвен Стейси озвучит американская актриса Хэйли Стайнфелд, широко известная у нас и на родине по сериалу «Дикинсон», а также новому марвеловскому шоу, посвященному герою Джереми Реннера.

В создании фильма принял участие гватемальский актер Оскар Айзек, который также крайне популярен как в Голливуде, так и во всем остальном мире. Не так давно с участием Оскара вышло сразу два фильма, среди которых «Дюна» и «Холодный расчет». Обе картины были показаны на кинофестивале в Венеции.

Ожидается, что разработкой сиквела будет заниматься та же команда, что делала оригинальный мультфильм. Кроме того, авторы обещают, что спецэффекты в «Через вселенные 2» достигнут своих новых высот и будут еще больше удивлять зрителя.