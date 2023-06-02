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Человек-паук: Через вселенные 2 (часть первая) Человек-паук: Через вселенные 2 (часть первая)
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Человек-паук: Через вселенные 2 (часть первая), 2022

2022 / Канада / США
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Сиквел оскароносного мультфильма о приключениях самого любимого марвеловского супергероя расскажет о том, как сложилась судьба подростка Майлза Моралеса после столкновения с различными версиями Человека-паука из совершенно разных вселенных. Ожидается, что в картине появится и Гвен Стейси. «Человек-паук: Через вселенные 2» — прекрасный вариант для всех любителей комиксов и просто очень доброго кино.

Оригинальный мультипликационный фильм, получивший название «Человек-паук: Через вселенные», в свое время получил большую популярность как у критиков, так и у обычных зрителей. Мультфильму удалось завоевать несколько значимых наград, в том числе, премию американских академиков. Кроме того, он стал настоящим хитом проката.

Ожидается, что роль персонажа Гвен Стейси озвучит американская актриса Хэйли Стайнфелд, широко известная у нас и на родине по сериалу «Дикинсон», а также новому марвеловскому шоу, посвященному герою Джереми Реннера.

В создании фильма принял участие гватемальский актер Оскар Айзек, который также крайне популярен как в Голливуде, так и во всем остальном мире. Не так давно с участием Оскара вышло сразу два фильма, среди которых «Дюна» и «Холодный расчет». Обе картины были показаны на кинофестивале в Венеции.

Ожидается, что разработкой сиквела будет заниматься та же команда, что делала оригинальный мультфильм. Кроме того, авторы обещают, что спецэффекты в «Через вселенные 2» достигнут своих новых высот и будут еще больше удивлять зрителя.

В новом мультфильме про Человека-паука личину супергероя на себя принимает темнокожий мальчик, которого зовут Майлз Моралес, а не Питер Паркер. Моралес является единственной темнокожей версией Спайди из комиксов. В остальном он мало отличим от остальных — Майлз также живет в Нью-Йорке и любит шутить не по делу.

Известно, что центральный сюжет мультфильма будет сконцентрирован на отношениях главного героя с его девушкой Гвен Стейси. В оригинальных комиксах Гвен трагически погибла по вине того же Спайди, однако как поступят сценаристы фильма, мы не знаем. Не исключено, что они решат поменять сюжет.

Официально разработка мультфильма началась еще в 2018 году, до выхода оригинальной версии «Через вселенные». По всей видимости, это связано с тем, что создатели были крайне уверены в успехе своего проекта. Впрочем, анонс сиквела произошел только в 2021 году. Не так давно был выпущен первый тизер.

Ожидается, что «Через вселенные» по итогу станут трилогией. Третья часть мультфильма будет посвящена женщинам-паукам, а не главному герою Майлзу Моралесу. Премьера этого анимационного фильма назначена ориентировочно на 2023 год, однако она может измениться в случае распространения коронавируса.

Год выпуска 2022
Премьера в мире 2 июня 2023
Прокатчик SPPR
Режиссер
Жоаким Дос Сантос
В ролях
Хейли Стайнфелд
Хейли Стайнфелд
Исса Рэй
Исса Рэй
Шамеик Мур
Шамеик Мур
Все актеры и съемочная группа
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