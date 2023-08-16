Леони Беркоу — немецкая актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Трогательный беспредел» и Das Arche Noah Prinzip. В этой картине она озвучивает одного из героев — птеродактиля по имени Птери.
Анимационный фильм из Франции является продолжением первой части, которая вышла в 2017 году. События разворачиваются через год после событий в 1-й части.
Примечательно, что главу отряда – героя Мориса – сначала хотели сделать пингвином-зеброй из саванны.
В основу положен мультипликационный французский сериал «Отряд джунглей спешит на помощь»/Les As de la Jungle à la Rescousse (2010–2014 годы), который в 2014 году удостоился престижной международной премии «Эмми». В РФ его транслировали на многих телеканалах.
Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.
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