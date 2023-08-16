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Постер мультфильма Дозор Джунглей: Кругосветка
6.3
Дозор Джунглей: Кругосветка - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Дозор Джунглей: Кругосветка
6.3

Дозор Джунглей: Кругосветка

, 2023
Les As de la Jungle 2
Франция / приключения, анимация / 18+
Приключенческий мультфильм о смелых обитателях джунглей
Трейлеры
Постер мультфильма Дозор Джунглей: Кругосветка
6.3
Дозор Джунглей: Кругосветка - Дублированный трейлер
Дозор Джунглей: Кругосветка  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Леони Беркоу — немецкая актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Трогательный беспредел» и Das Arche Noah Prinzip. В этой картине она озвучивает одного из героев — птеродактиля по имени Птери.

 

Анимационный фильм из Франции является продолжением первой части, которая вышла в 2017 году. События разворачиваются через год после событий в 1-й части.

 

Примечательно, что главу отряда – героя Мориса – сначала хотели сделать пингвином-зеброй из саванны.

 

В основу положен мультипликационный французский сериал «Отряд джунглей спешит на помощь»/Les As de la Jungle à la Rescousse (2010–2014 годы), который в 2014 году удостоился престижной международной премии «Эмми». В РФ его транслировали на многих телеканалах.

 

Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.

В ролях

Филипп Бозо
Maurice
Лоран Морто
Gilbert
Паскаль Касанова
Паскаль Касанова
Miguel
Эммануэль Кюртиль
Al
Пол Борн
Bob
Селин Монсарра
Batricia
David Vincent
Junior
Marie-Christine Darah
Natacha
Frantz Confiac
Tony
Леопольдин Серр
Camélia
Режиссер Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль
Сценарист Дэвид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости
Композитор Оливье Кюссак
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 января 2024
Премьера в мире 16 августа 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 Россия Капелла Фильм
18 января 2024 Австралия PG
14 сентября 2023 Азербайджан 6+
15 марта 2024 Болгария
1 сентября 2023 Вьетнам
5 сентября 2024 Гватемала
28 марта 2024 Германия 0
5 октября 2023 Греция
5 февраля 2024 Дания
19 сентября 2024 Доминиканская Республика
25 января 2024 Израиль
25 декабря 2023 Испания
21 сентября 2023 Казахстан 6+
12 сентября 2024 Катар
14 сентября 2023 Кыргызстан
2 февраля 2024 Латвия U
10 ноября 2023 Литва N
7 сентября 2023 Молдавия
24 августа 2023 Нидерланды 6
26 ноября 2023 Новая Зеландия PG
26 января 2024 Норвегия
12 сентября 2024 ОАЭ TBC
19 января 2024 Польша
8 сентября 2023 Румыния
2 февраля 2024 США
22 февраля 2024 Сербия
12 октября 2023 Словакия U
14 сентября 2023 Таджикистан
14 сентября 2023 Узбекистан 6+
9 ноября 2023 Украина
15 марта 2024 Финляндия 7
16 августа 2023 Франция
28 декабря 2023 Хорватия
22 февраля 2024 Черногория
12 октября 2023 Чехия U
5 января 2024 Эстония
31 января 2024 Южная Корея All
Бюджет €7 910 000
Сборы в мире $11 580 770
Производство France 3 Cinéma, M6 Films, Master Films
Другие названия
Les As de la Jungle 2, The Jungle Bunch 2: World Tour, Jungle Bunch: Operation Meltdown, Die Dschungelhelden auf Weltreise, The Jungle Bunch - World Tour, Un Jungla de Locura 2, Una jungla de locura 2, Djungelgänget - På äventyr jorden runt, Dzsungel-mentőakció 2: A világ körül, Džungliässad 2. Film, Džungļu patruļa 2, Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa, Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh 2: Quậy Banh Thế Giới, Jungelgjengen på verdensturné, Junglebanden på nye eventyr, La colla de la selva al rescat! 2 Operació al voltant del món, La panda de la selva 4: Pandilla al rescate, Les As de la jungle - Opération Tour du monde, Orman Çetesi: Dünya Turu, Os Super-Heróis da Selva 2, Pandilla al rescate, The Jungle Bunch 2 World Tour, The Jungle Bunch: World Tour, Tzevet Jungle Matrifim Ta'Ollam, Viidakon veijarit 2 - maailman ympäri, Η ζουγκλοπαρέα 2: Ο γύρος του κόσμου, Вартові джунглів 2. Навколо світу, Героите на джунглата 2: Около света, Дозор Джунглей 2, Дозор Джунглей: Кругосветка, Дружината од џунглата 2: Светска турнеја, 熱血搜救隊：翻轉世界, The Jungle Bunch: Operation Meltdown, A Turma da Floresta 2 - Ao Redor do Mundo

Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 17 голосов
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 6 августа 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Дозор Джунглей: Кругосветка - Дублированный трейлер
Дозор Джунглей: Кругосветка Дублированный трейлер
Дозор Джунглей: Кругосветка - Тизер
Дозор Джунглей: Кругосветка Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

User 15 сентября 2023, 12:39
АААААААА ТИГРОВЫЙ ВОИН.ОЗВУЧКА АНТОНА ШАСТУНА ПОЙДУУ АААА ДАААААААА УРАААААА
Анна Томилова 27 сентября 2023, 11:24
Проплаченные отзывы - ни одной другой причины для хвалебных мнений об этом мульте я не нахожу. Начинается он с рыгания героя. Далее бессмысленная… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

В российских кинотеатрах выходит французский мультфильм «Дозор Джунглей: Кругосветка»
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Вышел тизер французского мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка»
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