Леони Беркоу — немецкая актриса, наиболее известная по ролям в фильмах «Трогательный беспредел» и Das Arche Noah Prinzip. В этой картине она озвучивает одного из героев — птеродактиля по имени Птери.

Анимационный фильм из Франции является продолжением первой части, которая вышла в 2017 году. События разворачиваются через год после событий в 1-й части.

Примечательно, что главу отряда – героя Мориса – сначала хотели сделать пингвином-зеброй из саванны.

В основу положен мультипликационный французский сериал «Отряд джунглей спешит на помощь»/Les As de la Jungle à la Rescousse (2010–2014 годы), который в 2014 году удостоился престижной международной премии «Эмми». В РФ его транслировали на многих телеканалах.