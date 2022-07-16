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Постер фильма На пороге смерти
5.3
На пороге смерти - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы На пороге смерти
5.3

На пороге смерти

, 2022
Viejos
Испания / ужасы / 18+
Фильм ужасов о семье, над которой нависла смертельная угроза
Трейлеры
Постер фильма На пороге смерти
5.3
На пороге смерти - Дублированный трейлер
На пороге смерти  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Над картиной в качестве режиссеров работали Рауль Сересо и Фернандо Гонсалес Гомес. Это их вторая совместная работа после ужастика «Пассажирка» (2021 год). Кроме того, Фернандо Гонсалес Гомес является соавтором черной комедии «Мир зомби – 2», выпущенной в 2018 году.

Съемки проходили в столице Испании и Наварре. Действие фильма происходит в Мадриде во время аномальной жары.

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале Fantasia в Монреале 16 июля 2022 года. Его европейская премьера состоялась на 55-м кинофестивале в Ситжесе в октябре 2022 года.

После загадочного самоубийства жены Мануэль ведет себя отрешенно, словно подчиняясь чьей-то неведомой воле. Сын, опасаясь за здоровье отца, перевозит его в свою семью, что вызывает неоднозначную реакцию домочадцев. Внучка Мануэля полна нежности и заботы, а его невестка видит в нем исчадие ада. Когда жара, парализующая город, достигает своего апогея, Мануэль предрекает семейству скорую смерть…

В ролях

Паула Гальего
Паула Гальего
Naia
Ирене Анула
Ирене Анула
Lena
Густаво Сальмерон
Густаво Сальмерон
Mario
Сорион Эгилеор
Сорион Эгилеор
Manuel
Хоселе Роман
Juan Acedo
J
Ángela López Gamonal
Rosa
José Torija
Anciano Silla de Ruedas
Мануэль де Блас
Director Residencia
María Victoria Paniagua
Mujer Mayor
José Ramón Pardo
Cura
Режиссер Рауль Сересо, Фернандо Гонсалес Гомес
Сценарист Javier Trigales, Рауль Сересо, Rubén Sánchez Trigos
Композитор Eneko Vadillo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 15 июля 2023
Премьера в мире 16 июля 2022
Дата выхода
15 июня 2023 Россия Русский репортаж
21 апреля 2023 Тайвань
30 августа 2024 Япония
Сборы в мире $6 912
Производство La Dalia Films, Persons Films
Другие названия
Viejos, The Elderly, Eakad, Velhos, На пороге смерти, エルダリー/覚醒, 屍智症

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Обновлено 20 февраля 2026

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На пороге смерти - Дублированный трейлер
На пороге смерти Дублированный трейлер
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