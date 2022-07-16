Над картиной в качестве режиссеров работали Рауль Сересо и Фернандо Гонсалес Гомес. Это их вторая совместная работа после ужастика «Пассажирка» (2021 год). Кроме того, Фернандо Гонсалес Гомес является соавтором черной комедии «Мир зомби – 2», выпущенной в 2018 году.
Съемки проходили в столице Испании и Наварре. Действие фильма происходит в Мадриде во время аномальной жары.
Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале Fantasia в Монреале 16 июля 2022 года. Его европейская премьера состоялась на 55-м кинофестивале в Ситжесе в октябре 2022 года.
После загадочного самоубийства жены Мануэль ведет себя отрешенно, словно подчиняясь чьей-то неведомой воле. Сын, опасаясь за здоровье отца, перевозит его в свою семью, что вызывает неоднозначную реакцию домочадцев. Внучка Мануэля полна нежности и заботы, а его невестка видит в нем исчадие ада. Когда жара, парализующая город, достигает своего апогея, Мануэль предрекает семейству скорую смерть…
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