Над картиной в качестве режиссеров работали Рауль Сересо и Фернандо Гонсалес Гомес. Это их вторая совместная работа после ужастика «Пассажирка» (2021 год). Кроме того, Фернандо Гонсалес Гомес является соавтором черной комедии «Мир зомби – 2», выпущенной в 2018 году.

Съемки проходили в столице Испании и Наварре. Действие фильма происходит в Мадриде во время аномальной жары.

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале Fantasia в Монреале 16 июля 2022 года. Его европейская премьера состоялась на 55-м кинофестивале в Ситжесе в октябре 2022 года.