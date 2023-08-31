Большие надежды, 2022

Мадлен, перспективная девушка-идеалистка из скромной семьи, готовится к устному экзамену в престижную Высшую школу администрации, в загородном доме своего влиятельного парня Антуана на Корсике. Однажды утром на небольшой пустынной дороге пара ввязывается в конфликт с местным жителем, перерастающий в трагедию, которую молодые люди вынуждены скрыть. Спустя некоторое время герои попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Тайна, связывающая их, становится оружием в их личном противостоянии.