Большие надежды, 2022

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Постер фильма Идеальная ложь
6.5
Идеальная ложь - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Идеальная ложь
6.5

Идеальная ложь

, 2022
De grandes espérances
Франция / драма / 18+
Французская драма о тайне, которая грозит разрушить карьеру бывших возлюбленных
Трейлеры
Постер фильма Идеальная ложь
6.5
Идеальная ложь - Дублированный трейлер
Идеальная ложь  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Известен также под названием «Большие надежды».

Название фильма на французском языке совпадает с названием романа Чарльза Диккенса. Использовать такое название предложила режиссеру редактор фильма Изабель Пудевинь. Картина не является экранизацией произведения известного писателя, однако заявленное название вполне соответствует сюжету.

Второй художественный фильм Сильвена Деклу, который уже выпускал документальную картину об избирательной кампании в прошлом году, критики оценили как традиционный, но при этом амбициозный триллер. Деклу верит в способность кино рассказывать о сложных вещах простым языком. Сочетая психологическую драму с элементами триллера, режиссер добивается того, чтобы на протяжении всего фильма царила напряженная атмосфера.

Съемочный процесс начался в августе 2021 года в Лионе и его окрестностях и длился в течение 3-4 недель, а затем до сентября продолжился в Порто-Веккьо (Корсика, Франция). Квартира Мадлен располагалась в Лионе (район Гильотьер). Сцены тюремных свиданий снимались в ратуше 6-го округа. 

Национальный релиз состоялся 27 августа 2022 года на Фестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме. Также фильм принял участие в Мюнхенском кинофестивале 2023 года.

На фестивале Жана-Карме в 2022 году Марк Барбе получил приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль второго плана.

 

Мадлен, перспективная девушка-идеалистка из скромной семьи, готовится к устному экзамену в престижную Высшую школу администрации, в загородном доме своего влиятельного парня Антуана на Корсике. Однажды утром на небольшой пустынной дороге пара ввязывается в конфликт с местным жителем, перерастающий в трагедию, которую молодые люди вынуждены скрыть. Спустя некоторое время герои попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Тайна, связывающая их, становится оружием в их личном противостоянии.

В ролях

Ребекка Мардер
Ребекка Мардер
Madeleine Pastor
Бенжамен Лаверн
Бенжамен Лаверн
Antoine Mandeville
Эмманюэль Берко
Эмманюэль Берко
Gabrielle Dervaz
Марк Барбе
Марк Барбе
Yvan Pastor
Паскаль Элсо
Паскаль Элсо
Bertrand Mandeville
Thomas Thévenoud
Thomas Peltier
Седрик Аппиетто
Седрик Аппиетто
Charles Lucciani
Jean-Emmanuel Pagni
Lieutenant Hassani
Паскаль Ренерик
Le directeur général de Rochambeau
Орели Марпо
Орели Марпо
L'ouvrière
Aurelie Marpeaux
L'ouvrière
Режиссер Сильвен Деклу
Сценарист Сильвен Деклу, Пьер-Эрван Гийом, Оливье Лорель, Рафаэль Шевенман
Композитор Флоренция Ди Концилио
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 27 сентября 2023
Премьера в мире 27 августа 2022
Дата выхода
10 августа 2023 Россия RWV Film 16+
10 августа 2023 Азербайджан
10 августа 2023 Болгария
10 августа 2023 Кыргызстан
10 августа 2023 Молдавия
10 августа 2023 Таджикистан
10 августа 2023 Узбекистан
22 марта 2023 Франция TP

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 601 745
Производство Sésame Films, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, Canal+
Другие названия
De grandes espérances, Grand Expectations, Grandes esperanzas, Nagy remények, Wielkie oczekiwania, Идеальная ложь

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 16 голосов
6.5 IMDb
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Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Идеальная ложь - Дублированный трейлер
Идеальная ложь Дублированный трейлер
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Наша рецензия

История о том, как один случай может перевернуть жизнь.
История о том, как один случай может перевернуть жизнь. Мадлен (Ребекка Мардор) и Антуан (Бенжамен Лаверн) – счастливая пара, у них много общего: они молоды, оба закончили обучение и рекомендованы для экзамена в престижнейшую Национальную школу администрации при премьер-министре Франции, оба придерживаются левых взглядов, хотя для Антуана это малость забавно при его, мягко говоря, не пролетарском происхождении. Красивый отдых на Корсике перед экзаменами оборачивается фатально. Неприятная стычка с местным жителем, спровоцированная Антуаном,…
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