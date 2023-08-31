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De grandes espérances

Большие надежды, 2022

2022 / Франция
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О фильме

Мадлен, перспективная девушка-идеалистка из скромной семьи, готовится к устному экзамену в престижную Высшую школу администрации, в загородном доме своего влиятельного парня Антуана на Корсике. Однажды утром на небольшой пустынной дороге пара ввязывается в конфликт с местным жителем, перерастающий в трагедию, которую молодые люди вынуждены скрыть. Спустя некоторое время герои попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Тайна, связывающая их, становится оружием в их личном противостоянии.

Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 31 августа 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Сильвен Деклу
В ролях
Ребекка Мардер
Бенжамен Лаверн
Бенжамен Лаверн
Эмманюэль Берко
Эмманюэль Берко
Марк Барбе
Марк Барбе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большие надежды 2 постера
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Переводчик
Переводчик
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