Большие надежды, 2022

Известен также под названием «Большие надежды».

Название фильма на французском языке совпадает с названием романа Чарльза Диккенса. Использовать такое название предложила режиссеру редактор фильма Изабель Пудевинь. Картина не является экранизацией произведения известного писателя, однако заявленное название вполне соответствует сюжету.

Второй художественный фильм Сильвена Деклу, который уже выпускал документальную картину об избирательной кампании в прошлом году, критики оценили как традиционный, но при этом амбициозный триллер. Деклу верит в способность кино рассказывать о сложных вещах простым языком. Сочетая психологическую драму с элементами триллера, режиссер добивается того, чтобы на протяжении всего фильма царила напряженная атмосфера.

Съемочный процесс начался в августе 2021 года в Лионе и его окрестностях и длился в течение 3-4 недель, а затем до сентября продолжился в Порто-Веккьо (Корсика, Франция). Квартира Мадлен располагалась в Лионе (район Гильотьер). Сцены тюремных свиданий снимались в ратуше 6-го округа.

Национальный релиз состоялся 27 августа 2022 года на Фестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме. Также фильм принял участие в Мюнхенском кинофестивале 2023 года.

На фестивале Жана-Карме в 2022 году Марк Барбе получил приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль второго плана.