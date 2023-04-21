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Постер фильма Шимми: Первый король обезьян
6.7
Шимми: Первый король обезьян - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Шимми: Первый король обезьян
6.7

Шимми: Первый король обезьян

, 2023
Shimmy: The First Monkey King
Китай, США / семейный / 18+
Семейный мультфильм о приключениях обезьянки-супергероя
Трейлеры
Постер фильма Шимми: Первый король обезьян
6.7
Шимми: Первый король обезьян - Дублированный трейлер
Шимми: Первый король обезьян  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мультфильм «Шимми: Первый король обезьян» также известен под названием «Первый супергерой: Король обезьян».

Согласно предварительным данным, бюджет фильма составляет около 65 000 000 долларов.

Одного из главных героев озвучил актер Дэвид Семери.

 

Шимми  считал себя обычной обезьянкой, пока в нем не открылись способности супергероя. Не успев обрадоваться этой новости, непоседливый Шимми узнает, что  только его суперспособность может противостоять силам зла и теперь на его плечи ложится спасение целого мира!

В ролях

Дэвид Семери
Subhuti
Giles Panton
Shimmy
Grace Chan
Queen Demon
Grace Chan
Queen Demon
Брайан Добсон
Tooey
Marie Smurth
Little G
Marie Smurth
Little G
Винсент Тонг
Nezha
Винсент Тонг
Nezha
Кеван Оцдзи
Big B
Кейт Скотт
Big B
Sarah Aubrey
Little G
Режиссер Дик Зондаг, Ральф Зондаг
Сценарист Ральф Зондаг, Дик Зондаг, У Чэнъэнь
Композитор James Everingham
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай / США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 сентября 2023
Премьера в мире 21 апреля 2023
Дата выхода
24 августа 2023 Россия Парадиз
24 августа 2023 Азербайджан
24 августа 2023 Болгария
27 марта 2024 Испания 7
14 сентября 2023 Казахстан 6+
21 апреля 2023 Китай
24 августа 2023 Кыргызстан
24 августа 2023 Молдавия
24 августа 2023 Таджикистан
16 мая 2024 Таиланд G
14 июня 2024 Турция
24 августа 2023 Узбекистан
13 марта 2025 Украина
Бюджет $65 000 000
Сборы в мире $42 360
Производство Eastern International Pictures Group, Europe-China Pictures Group
Другие названия
Shimmy: The First Monkey King, Süper Maymun Shimmy, The First Superhero: Monkey King, Un rey Supermono, Шимми: Первый король обезьян, شیمی : اولین شاه میمون

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 1 сентября 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Шимми: Первый король обезьян - Дублированный трейлер
Шимми: Первый король обезьян Дублированный трейлер
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