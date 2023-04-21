Шимми: Первый король обезьян, 2023

Мультфильм «Шимми: Первый король обезьян» также известен под названием «Первый супергерой: Король обезьян».
Согласно предварительным данным, бюджет фильма составляет около 65 000 000 долларов.
Одного из главных героев озвучил актер Дэвид Семери.
Шимми считал себя обычной обезьянкой, пока в нем не открылись способности супергероя. Не успев обрадоваться этой новости, непоседливый Шимми узнает, что только его суперспособность может противостоять силам зла и теперь на его плечи ложится спасение целого мира!
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