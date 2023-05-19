Как заниматься сексом, 2023

Tara Что ты делаешь?

Skye Я просто шутила, дорогая. Я же не собиралась тебя вызывать, понятно.

Tara Да, конечно!

Skye Никому не важно, что ты девственница, всё круто.

Tara Так зачем тогда ты это поднимаешь?

Skye Потому что это смешно.