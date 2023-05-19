Как заниматься сексом, 2023

Три подруги летят из Лондона на каникулы на Крите. Они только окончили школу и стараются не думать о результатах экзаменов, а сосредоточиться на главном — вечеринках до рассвета и бесконечном веселье. Это лето должно стать лучшим в их жизни.
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