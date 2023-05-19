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Постер фильма Как заниматься сексом
6.5
Как заниматься сексом - Дублированный трейлер
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6.5

Как заниматься сексом

, 2023
How to Have Sex
Австралия, Греция, Великобритания / драма / 18+
Драма о трёх юных подругах, которые мечтают провести свои лучшие каникулы на Крите
Трейлеры
Постер фильма Как заниматься сексом
6.5
Как заниматься сексом - Дублированный трейлер
Как заниматься сексом  Дублированный трейлер

О фильме

Три подруги летят из Лондона на каникулы на Крите. Они только окончили школу и стараются не думать о результатах экзаменов, а сосредоточиться на главном — вечеринках до рассвета и бесконечном веселье. Это лето должно стать лучшим в их жизни.

В ролях

Сэмюэл Боттомли
Сэмюэл Боттомли
Paddy
Дейзи Джелли
Дейзи Джелли
Лара Пик
Лара Пик
Skye
Миа Маккенна-Брюс
Миа Маккенна-Брюс
Тара
Энва Льюис
Эм
Анна Антониадес
Female Club Rep
Анна Антониадес
Female Club Rep
Eleni Sachini
Hotel Receptionist
Шон Томас
Шон Томас
Badger
Laura Ambler
Paige
Эллиот Уоррен
Male Club Rep
Guy Lewis
Tom from London
Режиссер Молли Мэннинг Уокер
Сценарист Молли Мэннинг Уокер
Композитор James Jacob
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия / Греция / Великобритания
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 декабря 2023
Премьера в мире 19 мая 2023
Дата выхода
9 ноября 2023 Россия A-One Films, RWV Film
14 февраля 2024 Австралия MA 15+
9 ноября 2023 Азербайджан
9 ноября 2023 Аргентина +13
23 февраля 2024 Болгария
15 ноября 2023 Бразилия 16
3 ноября 2023 Великобритания 15
7 декабря 2023 Германия 12
7 июля 2024 Гонконг
2 ноября 2023 Греция
18 января 2024 Израиль 14
3 ноября 2023 Ирландия 15A
3 ноября 2023 Испания
9 февраля 2024 Канада
23 февраля 2024 Кыргызстан
7 июня 2024 Латвия N16
14 марта 2024 Литва N16
16 ноября 2023 Мексика B-15
23 февраля 2024 Молдавия
15 февраля 2024 Нидерланды 14
19 января 2024 Норвегия 15
9 ноября 2023 Парагвай
24 декабря 2023 Польша
28 марта 2024 Португалия
17 мая 2024 Румыния
2 февраля 2024 США NR
7 декабря 2023 Сербия
2 февраля 2024 Таджикистан
29 февраля 2024 Таиланд
26 апреля 2024 Тайвань
2 февраля 2024 Узбекистан
30 ноября 2023 Украина
16 ноября 2023 Уругвай
23 февраля 2024 Финляндия Tulossa
15 ноября 2023 Франция
7 декабря 2023 Черногория
30 ноября 2023 Чехия 15+
16 ноября 2023 Чили
15 ноября 2023 Швейцария 16
24 ноября 2023 Швеция 11
12 июля 2024 Эстония
Сборы в мире $1 221 661
Производство MUBI, Film4, British Film Institute (BFI)
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Как заниматься сексом - Дублированный трейлер
Как заниматься сексом Дублированный трейлер
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Цитаты

Tara Что ты делаешь?
Skye Я просто шутила, дорогая. Я же не собиралась тебя вызывать, понятно.
Tara Да, конечно!
Skye Никому не важно, что ты девственница, всё круто.
Tara Так зачем тогда ты это поднимаешь?
Skye Потому что это смешно.
Tara Это не смешно. Скай, это не смешно.

Отзывы о фильме

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