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Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023
2023
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О фильме
Приквел «Голодных игр», рассказывающий о Кориолане Сноу — президенте Панема.
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
16 ноября 2023
Режиссер
Френсис Лоуренс
В ролях
Рэйчел Зеглер
Том Блит
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Питер Динклэйдж снимется в «Голодных играх: Баллада о певчих птицах и змеях»
Легенда Вестероса перебирается в Панем.
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19 июля 2022 10:29
Джейсон Шварцман получил роль в приквеле «Голодных игр»
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