Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023

В «Балладе» зрителям откроется, почему Сноу полюбил розы, как совершил первое убийство и расправлялся с неприятелями при помощи яда.
Картина режиссёра Фрэнсиса Лоуренса снята по произведению Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах». Фрэнсис Лоуренс снял три предыдущих фильма франшизы. В апреле 2020 года писательница подтвердила информацию о том, что проект находится на ранней стадии разработки.
События романа-антиутопии происходят в той же вселенной, что и оригинальная трилогия «Голодные игры». Действие разворчивается за 60 лет до знакомства с Китнисс Эвердин, которая стала символом революции против Панема. Тогда еще совсем юный Кориолан Сноу, только что закончивший Академию, стал наставником участницы 10-х Голодных игр.
В августе 2021 года Дрейк заявил, что предварительная разработка картины «идёт очень, очень хорошо». В мае 2022 года Тома Блайта утвердили на роль молодого Кориолана Сноу. В том же месяце роль в картине получила Рэйчел Зеглер.
В оригинальную трилогию вошли романы «Голодные игры», «И вспыхнет пламя» и «Сойка-пересмешница», которые выходили с 2008 по 2010 год и моментально становились лидерами продаж. Первые два произведения автора в течение практически двух лет находились в списке самых продаваемых книг в Соединенных Штатах Америки.
Лента является приквелом таких фильмов, как «Голодные игры» (2012), «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013), «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015).
В августе 2017 года директор компании Lionsgate Джон Фелтхеймер выразил интерес к созданию спин-оффов к серии картин «Голодные игры».
Съёмки картины стартовали в Польше летом 2022 года, и закончились в ноябре 2022 года.
Первая часть экранизации вышла в 2012 году. Ее режиссером стал четырехкратный номинант премии «Оскар» Гэри Росс, получивший широкую известность благодаря картинам «Плезантвиль», «Фаворит», «Большой» и «Дэйв». Первая лента стала началом истории Китнисс Эвердин из 12-го дистрикта, которой приходится участвовать в 74-х Голодных играх. Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лоуренс, которая благодаря участию в киносерии получила широкую узнаваемость во всем мире.
2-я часть серии под заголовком «И вспыхнет пламя» вышла на экраны в ноябре 2013 года. Режиссером стал Френсис Лоуренс, ранее снявший фильмы «Константин: Повелитель тьмы» и «Я — легенда». За работу в сиквеле Лоуренс был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучший режиссер».
3-я часть произведения Сьюзен Коллинз была разделена на две части. Режиссером обеих частей снова стал Френсис Лоуренс. Первая часть вышла в прокат в 2014 году, а вторая — в 2015-м.
Первые три части серии фильмов «Голодные игры» установили рекорды в мировом кассовом прокате — заработали несколько миллиардов долларов. Серия картин «Голодные игры» стала одной из самых кассовых кинофраншиз всех времен.
До того, как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой для своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.
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