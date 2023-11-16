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Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
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The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023

2023
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О фильме

Приквел «Голодных игр», рассказывающий о Кориолане Сноу — президенте Панема.

Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Режиссер
Френсис Лоуренс
Френсис Лоуренс
В ролях
Рэйчел Зеглер
Рэйчел Зеглер
Том Блит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях 1 постер
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Питер Динклэйдж снимется в «Голодных играх: Баллада о певчих птицах и змеях» Легенда Вестероса перебирается в Панем.
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19 июля 2022 10:29
Джейсон Шварцман получил роль в приквеле «Голодных игр» В Панеме появился новый гражданин.
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28 июня 2022 16:13
Звезда «Эйфории» Хантер Шафер получила роль в приквеле «Голодных игр» Она сыграет кузину Кориолана Сноу.
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23 июня 2022 11:02
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