Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях, 2023

В «Балладе» зрителям откроется, почему Сноу полюбил розы, как совершил первое убийство и расправлялся с неприятелями при помощи яда.

Картина режиссёра Фрэнсиса Лоуренса снята по произведению Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах». Фрэнсис Лоуренс снял три предыдущих фильма франшизы. В апреле 2020 года писательница подтвердила информацию о том, что проект находится на ранней стадии разработки.

События романа-антиутопии происходят в той же вселенной, что и оригинальная трилогия «Голодные игры». Действие разворчивается за 60 лет до знакомства с Китнисс Эвердин, которая стала символом революции против Панема. Тогда еще совсем юный Кориолан Сноу, только что закончивший Академию, стал наставником участницы 10-х Голодных игр.

В августе 2021 года Дрейк заявил, что предварительная разработка картины «идёт очень, очень хорошо». В мае 2022 года Тома Блайта утвердили на роль молодого Кориолана Сноу. В том же месяце роль в картине получила Рэйчел Зеглер.

В оригинальную трилогию вошли романы «Голодные игры», «И вспыхнет пламя» и «Сойка-пересмешница», которые выходили с 2008 по 2010 год и моментально становились лидерами продаж. Первые два произведения автора в течение практически двух лет находились в списке самых продаваемых книг в Соединенных Штатах Америки.

Лента является приквелом таких фильмов, как «Голодные игры» (2012), «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013), «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015).

В августе 2017 года директор компании Lionsgate Джон Фелтхеймер выразил интерес к созданию спин-оффов к серии картин «Голодные игры».

Съёмки картины стартовали в Польше летом 2022 года, и закончились в ноябре 2022 года.

Первая часть экранизации вышла в 2012 году. Ее режиссером стал четырехкратный номинант премии «Оскар» Гэри Росс, получивший широкую известность благодаря картинам «Плезантвиль», «Фаворит», «Большой» и «Дэйв». Первая лента стала началом истории Китнисс Эвердин из 12-го дистрикта, которой приходится участвовать в 74-х Голодных играх. Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лоуренс, которая благодаря участию в киносерии получила широкую узнаваемость во всем мире.

2-я часть серии под заголовком «И вспыхнет пламя» вышла на экраны в ноябре 2013 года. Режиссером стал Френсис Лоуренс, ранее снявший фильмы «Константин: Повелитель тьмы» и «Я — легенда». За работу в сиквеле Лоуренс был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучший режиссер».

3-я часть произведения Сьюзен Коллинз была разделена на две части. Режиссером обеих частей снова стал Френсис Лоуренс. Первая часть вышла в прокат в 2014 году, а вторая — в 2015-м.

Первые три части серии фильмов «Голодные игры» установили рекорды в мировом кассовом прокате — заработали несколько миллиардов долларов. Серия картин «Голодные игры» стала одной из самых кассовых кинофраншиз всех времен.