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Постер фильма Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
7.6
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
7.6

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях

, 2023
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
США / боевик, приключения, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
7.6
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях - Дублированный трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

В «Балладе» зрителям откроется, почему Сноу полюбил розы, как совершил первое убийство и расправлялся с неприятелями при помощи яда. 

Картина режиссёра Фрэнсиса Лоуренса снята по произведению Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах». Фрэнсис Лоуренс снял три предыдущих фильма франшизы. В апреле 2020 года писательница подтвердила информацию о том, что проект находится на ранней стадии разработки. 

События романа-антиутопии происходят в той же вселенной, что и оригинальная трилогия «Голодные игры». Действие разворчивается за 60 лет до знакомства с Китнисс Эвердин, которая стала символом революции против Панема. Тогда еще совсем юный Кориолан Сноу, только что закончивший Академию, стал наставником участницы 10-х Голодных игр. 

В августе 2021 года Дрейк заявил, что предварительная разработка картины «идёт очень, очень хорошо». В мае 2022 года Тома Блайта утвердили на роль молодого Кориолана Сноу. В том же месяце роль в картине получила Рэйчел Зеглер.

В оригинальную трилогию вошли романы «Голодные игры», «И вспыхнет пламя» и «Сойка-пересмешница», которые выходили с 2008 по 2010 год и моментально становились лидерами продаж. Первые два произведения автора в течение практически двух лет находились в списке самых продаваемых книг в Соединенных Штатах Америки. 

Лента является приквелом таких фильмов, как «Голодные игры» (2012), «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013), «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) и «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015).

В августе 2017 года директор компании Lionsgate Джон Фелтхеймер выразил интерес к созданию спин-оффов к серии картин «Голодные игры».

Съёмки картины стартовали в Польше летом 2022 года, и закончились в ноябре 2022 года.

Первая часть экранизации вышла в 2012 году. Ее режиссером стал четырехкратный номинант премии «Оскар» Гэри Росс, получивший широкую известность благодаря картинам «Плезантвиль», «Фаворит», «Большой» и «Дэйв». Первая лента стала началом истории Китнисс Эвердин из 12-го дистрикта, которой приходится участвовать в 74-х Голодных играх. Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лоуренс, которая благодаря участию в киносерии получила широкую узнаваемость во всем мире.

2-я часть серии под заголовком «И вспыхнет пламя» вышла на экраны в ноябре 2013 года. Режиссером стал Френсис Лоуренс, ранее снявший фильмы «Константин: Повелитель тьмы» и «Я — легенда». За работу в сиквеле Лоуренс был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучший режиссер».

3-я часть произведения Сьюзен Коллинз была разделена на две части. Режиссером обеих частей снова стал Френсис Лоуренс. Первая часть вышла в прокат в 2014 году, а вторая — в 2015-м.

Первые три части серии фильмов «Голодные игры» установили рекорды в мировом кассовом прокате — заработали несколько миллиардов долларов. Серия картин «Голодные игры» стала одной из самых кассовых кинофраншиз всех времен.

До того, как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой для своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.

В ролях

Рэйчел Зеглер
Рэйчел Зеглер
Люси Грей Бэрд
Том Блит
Том Блит
Кориолан Сноу
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Dr. Volumnia Gaul
Хантер Шафер
Хантер Шафер
Tigris
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Эшли Лиао
Эшли Лиао
Clemensia Dovecote
Декстер Анселл
Декстер Анселл
Young Coriolanus
Rosa Gotzler
Young Tigris
Клеменс Шик
Клеменс Шик
Respectable Man
Финола Флэнаган
Финола Флэнаган
Grandma'am
Афина Стрейтс
Persephone Price
Режиссер Френсис Лоуренс
Сценарист Michael Lesslie, Майкл Арндт, Suzanne Collins
Композитор Джеймс Ньютон Ховард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 декабря 2023
Премьера в мире 5 ноября 2023
Дата выхода
28 августа 2025 Россия Вольга 18+
16 ноября 2023 Австралия
15 ноября 2023 Австрия
15 ноября 2023 Азербайджан 16+
17 ноября 2023 Андорра
16 ноября 2023 Аргентина
16 ноября 2023 Армения
15 ноября 2023 Бельгия
17 ноября 2023 Болгария
16 ноября 2023 Бразилия
17 ноября 2023 Великобритания
17 ноября 2023 Вьетнам
16 ноября 2023 Германия
16 ноября 2023 Гонконг
16 ноября 2023 Греция
16 ноября 2023 Грузия PG-13
16 ноября 2023 Дания
16 ноября 2023 Израиль
17 ноября 2023 Индия
15 ноября 2023 Индонезия
17 ноября 2023 Ирландия 12A
17 ноября 2023 Исландия Unrated
17 ноября 2023 Испания
22 ноября 2023 Италия
16 ноября 2023 Казахстан
17 ноября 2023 Канада
17 ноября 2023 Китай
16 ноября 2023 Кыргызстан 12+
24 ноября 2023 Латвия (none)
24 ноября 2023 Литва
16 ноября 2023 Мексика
17 ноября 2023 Молдавия
17 ноября 2023 Монголия
16 ноября 2023 Нидерланды
16 ноября 2023 Новая Зеландия
17 ноября 2023 Норвегия
16 ноября 2023 ОАЭ 18TC
17 ноября 2023 Польша
16 ноября 2023 Португалия
16 ноября 2023 Пуэрто-Рико PG-13
17 ноября 2023 Румыния o.A.
17 ноября 2023 США
16 ноября 2023 Сербия
16 ноября 2023 Сингапур
16 ноября 2023 Словакия
16 ноября 2023 Словения
17 ноября 2023 Таджикистан
15 ноября 2023 Таиланд
17 ноября 2023 Тайвань 6+
17 ноября 2023 Турция
16 ноября 2023 Узбекистан
16 ноября 2023 Украина
17 ноября 2023 Финляндия
15 ноября 2023 Франция
16 ноября 2023 Хорватия
16 ноября 2023 Черногория
16 ноября 2023 Чехия
16 ноября 2023 Швейцария
17 ноября 2023 Швеция 15
16 ноября 2023 Эквадор
17 ноября 2023 Эстония
15 ноября 2023 Южная Корея
22 декабря 2023 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $100 000 000
Сборы в мире $361 791 134
Производство Lionsgate, Color Force, Studio Babelsberg
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 95 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  757 В жанре «боевик»  183 В жанре «приключения»  186 В жанре «драма»  349 В фильмах США  483 В фильмах 2023 года  32
Обновлено 19 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях - Дублированный трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях Дублированный трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях - Дублированный трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы отмечают сильные стороны: напряжённый сюжет, динамику, качественные визуальные эффекты, продуманную атмосферу и хорошую игру актёров. Слабые стороны: мотивация некоторых персонажей не всегда раскрыта, местами повествование кажется затянутым. Общая оценка зрителей — преимущественно положительная; фильм подойдёт фанатам Голодных игр и тем, кто любит предысторию персонажей, а также любителям зрелищного кино.
Саммари составлено ИИ на основе 48 отзывов.

Отзывы о фильме

Quarttoz 19 ноября 2023, 09:59
Голодные Игры: "Баллада о змеях и певчих птицах" — потрясающее продолжение захватывающей саги. Интригующий сюжет, эмоциональные кадры… Читать дальше…
Альфира Павлова 26 ноября 2023, 23:05
Очень даже интересно, вся человеческая сущность отражена в принципе. Съёмки, качество, актёрская игра, всё отлично. На одном дыхании смотрится, стоит посмотреть!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях - смотреть в онлайн-кинотеатре

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях

Новости о фильме

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