Селфи, 2022

Жанр: ужасы Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Год выпуска 2022 Премьера в России 9 февраля 2023 Премьера в мире 9 февраля 2023 Прокатчик World Pictures Режиссер Михаэль Дюпре В ролях Ханна Макивер Жасмин Дауд Самуэль Ван дер Цвальмен Кэрол Уэйерс Дэвид Коберн Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат