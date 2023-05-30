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Нина Нина
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Нина, 2023

2023 / Россия / Грузия
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О фильме

Это история Нины — ей почти 40, есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Нина счастлива, у нее спокойная и размеренная жизнь. Семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Руслан — бывший возлюбленный Нины, серьезно болен и просит ее приехать в Тбилиси — город, где они когда-то были счастливы. Нина колеблется, но в итоге соглашается принять приглашение. Ее муж не против - он доверяет Нине и не видит ничего плохого, чтобы жена смогла проститься с когда-то дорогим ей человеком. Однако короткое путешествие в прошлое круто изменит жизни всех фигурантов истории…

Год выпуска 2023
Режиссер
Оксана Бычкова
Оксана Бычкова
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Андро Чичинадзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нина 1 постер
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Драма «Нина» с Юлией Пересильд вошла в программу Шанхайского кинофестиваля Фильм от автора «Питер FM» будет представлен на смотре в середине июня.
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30 мая 2023 15:16
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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