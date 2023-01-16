Банк Дэйва,

Комедийный фильм основан на реальной истории английского бизнесмена Дэйва Фишвика.
В картине заметили киноляп. Когда экранная жена Дэйва пересчитывает деньги на концерте, становится ясно, что банкноты – это современные полимерные банкноты Банка Англии, в том числе купюры по 20 фунтов стерлингов. Действие фильма происходит до того, как он открыл банк в 2011 году, полимерные 20 фунтов стерлингов не выпускались до 2020 года.
Режиссер фильма Крис Фоггин отметил, что его сразу же привлекла эта история о триумфе человека из рабочего класса. Постановщик остался доволен работой актеров и отметил, что искренне верит: миру нужны такие фильмы.
Сам Фишвик выразил удивление, что в Бернли сняли масштабный фильм о такой важной части его жизни. Он признался, что был ошеломлен, когда к нему обратились с этой идеей.
В фильме снялись участники легендарной британской рок-группы Def Leppard.
Хотя некоторые сцены были сняты в Бернли и его окрестностях, большая часть производства проходила в Брэдфорде, Лидсе, Уэйкфилде и Йоркшире в период с марта по апрель 2022 года. Съемки велись в мэрии в Брэдфорде, продюсерском парке в Уэйкфилде. Сцены в пабах и кафе снималась в Лидсе. Там же находится знаменитый Duck and Drake, в котором персонажи часто проводят время.
Вдохновляющая комедия, основанная на невероятной реальной истории селф-мейда миллионера Дэйва Фишвика, который задумал открыть "народный банк" в Британии, где снобы-финансисты не выдавали новую банковскую лицензию в течение 150 лет! Сломать систему или улучшить ее? Выбрать любовь или карьеру? Нужно ли вообще делать такой выбор?
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