Банк Дэйва,

Комедийный фильм основан на реальной истории английского бизнесмена Дэйва Фишвика.

В картине заметили киноляп. Когда экранная жена Дэйва пересчитывает деньги на концерте, становится ясно, что банкноты – это современные полимерные банкноты Банка Англии, в том числе купюры по 20 фунтов стерлингов. Действие фильма происходит до того, как он открыл банк в 2011 году, полимерные 20 фунтов стерлингов не выпускались до 2020 года.

Режиссер фильма Крис Фоггин отметил, что его сразу же привлекла эта история о триумфе человека из рабочего класса. Постановщик остался доволен работой актеров и отметил, что искренне верит: миру нужны такие фильмы.

Сам Фишвик выразил удивление, что в Бернли сняли масштабный фильм о такой важной части его жизни. Он признался, что был ошеломлен, когда к нему обратились с этой идеей.

В фильме снялись участники легендарной британской рок-группы Def Leppard.

Хотя некоторые сцены были сняты в Бернли и его окрестностях, большая часть производства проходила в Брэдфорде, Лидсе, Уэйкфилде и Йоркшире в период с марта по апрель 2022 года. Съемки велись в мэрии в Брэдфорде, продюсерском парке в Уэйкфилде. Сцены в пабах и кафе снималась в Лидсе. Там же находится знаменитый Duck and Drake, в котором персонажи часто проводят время.