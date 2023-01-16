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Постер фильма Банк Дэйва
7.7
Банк Дэйва - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Банк Дэйва
7.7

Банк Дэйва

, 2023
Bank of Dave
Великобритания / комедия, драма / 18+
Комедия, основанная на невероятной истории британского миллионера
Трейлеры
Постер фильма Банк Дэйва
7.7
Банк Дэйва - Дублированный трейлер
Банк Дэйва  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Комедийный фильм основан на реальной истории английского бизнесмена Дэйва Фишвика.

В картине заметили киноляп. Когда экранная жена Дэйва пересчитывает деньги на концерте, становится ясно, что банкноты – это современные полимерные банкноты Банка Англии, в том числе купюры по 20 фунтов стерлингов. Действие фильма происходит до того, как он открыл банк в 2011 году, полимерные 20 фунтов стерлингов не выпускались до 2020 года.

Режиссер фильма Крис Фоггин отметил, что его сразу же привлекла эта история о триумфе человека из рабочего класса. Постановщик остался доволен работой актеров и отметил, что искренне верит: миру нужны такие фильмы. 

Сам Фишвик выразил удивление, что в Бернли сняли масштабный фильм о такой важной части его жизни. Он признался, что был ошеломлен, когда к нему обратились с этой идеей.

В фильме снялись участники легендарной британской рок-группы Def Leppard. 

Хотя некоторые сцены были сняты в Бернли и его окрестностях, большая часть производства проходила в Брэдфорде, Лидсе, Уэйкфилде и Йоркшире в период с марта по апрель 2022 года. Съемки велись в мэрии в Брэдфорде, продюсерском парке в Уэйкфилде. Сцены в пабах и кафе снималась в Лидсе. Там же находится знаменитый Duck and Drake, в котором персонажи часто проводят время.

Вдохновляющая комедия, основанная на невероятной реальной истории селф-мейда миллионера Дэйва Фишвика, который задумал открыть "народный банк" в Британии, где снобы-финансисты не выдавали новую банковскую лицензию в течение 150 лет! Сломать систему или улучшить ее? Выбрать любовь или карьеру? Нужно ли вообще делать такой выбор?

В ролях

Фиби Дайневор
Фиби Дайневор
Alexandra
Джоэл Фрай
Джоэл Фрай
Hugh
Рори Киннер
Рори Киннер
Dave Fishwick
Хью Бонневилль
Хью Бонневилль
Джоэл Фрай
Джоэл Фрай
Hugh
Джо Хартли
Джо Хартли
Nicola
Пол Кэй
Пол Кэй
Rick Purdy
Энгус Райт
Энгус Райт
Clarence
Darwin Taylor
Eric
Гарри Мишель
Гарри Мишель
Giles
Naomi Battrick
Henrietta
Katy Taylor
Monica
Режиссер Крис Фоггин
Сценарист Пирс Эшуорт, Clare Keogh
Композитор Кристиан Хенсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 января 2023
Премьера в мире 16 января 2023
Дата выхода
27 апреля 2023 Россия Парадиз
1 июня 2023 Австралия M
27 апреля 2023 Казахстан 16+
27 апреля 2023 Кыргызстан
24 марта 2023 Латвия N16
10 марта 2023 Литва N13
24 августа 2023 Нидерланды 14
25 августа 2023 Пуэрто-Рико PG-13
23 марта 2023 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $630 943
Производство Tempo Productions, Ingenious, Future Artists Entertainment
Другие названия
Bank of Dave, El banco de Dave, Dave Contra os Bancos, Dave'i pank, David Contra os Bancos, Deivo bankas, Ha'Bank shel Dave, Банк Дейва, Банк Дэйва, The Bank of Dave

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Банк Дэйва - Дублированный трейлер
Банк Дэйва Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Dave Я знаю, что ты скажешь. Ты скажешь, что банк Дэйва никогда не откроется. Скажешь, что Совет по финансовому регулированию не одобрял новый банк уже сто пятьдесят лет. Я прав?
Hugh Да.
Dave У нас тут тоже есть Гугл, знаешь ли.

Отзывы о фильме

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