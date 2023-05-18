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Постер фильма Хитровка. Знак четырёх
6.1
Хитровка. Знак четырёх - Финальный трейлер
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6.1

Хитровка. Знак четырёх

, 2023
Khitrovka. Znak chetyryokh
Россия / детектив, комедия / 18+
Комедийный детектив о режиссере и писателе, ищущих вдохновение в московских трущобах
Трейлеры
Постер фильма Хитровка. Знак четырёх
6.1
Хитровка. Знак четырёх - Финальный трейлер
Хитровка. Знак четырёх  Финальный трейлер

Факты

О фильме

Приключенческий детектив вдохновлен творчеством Артура Конан Дойла и произведениями Владимира Гиляровского, однако история является оригинальной. Жанр авторы ленты определяют как ироничный детектив.

Карен Шахназаров отметил, что название «Хитровка» было выбрано неслучайно: именно так назывался самый злачный район Москвы в двадцатом веке и именно его талантливо описывал в своих произведениях Гиляровский.

Режиссер отмечает, что у него получилось жанровое кино. Фильм похож на ранние работы Шахназарова — «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх». Постановщик добавил, что здесь нет какого-то глубинного философского поиска, ответов на извечные вопросы бытия. Прежде всего, это история с детективной интригой, погонями, трюками, гонками на катерах и многим другим. Фильм возник из идеи соединить прозу Гиляровского, блестяще описавшего дореволюционную Москву, с сюжетами Конан Дойла.

По словам постановщика, он потратил много времени на поиск актрисы, которая исполнит главную женскую роль. В результате выбор пал на Анфису Черных, ранее снимавшуюся в таких проектах, как «Просто представь, что мы знаем», «Географ глобус пропил» и «ИП Пирогова». 

Съемки начались в середине июля 2022 года и закончились 12 октября. Большую часть сцен снимали в павильонах «Мосфильма» (в том числе на натурной площадке), а для реализации некоторых эпизодов отправились в Санкт-Петербург.

Специально для съемок были созданы сложные декорации (в том числе многоуровневые), автором которых стал художник-постановщик Сергей Февралев, ранее часто сотрудничавший с Шахназаровым. Публика увидит отстроенный в стиле той эпохи полицейский участок, лабораторию, реконструированные художниками коридоры МХАТа (на сцене современного МХТ имени Чехова съемки также проходили) и даже кабинет Немировича-Данченко и гримерную комнату Станиславского. Также в кадре появится легендарное «хитровское подземелье» (система тоннелей в районе реки Неглинная), которое художники тоже создавали с нуля.

На натурной площадке «Мосфильма» появились парадные улицы Москвы с живописными витринами и уютными заведениями, а также не столь элегантная Хитровка, которую порядочные москвичи предпочитали обходить стороной.

Для съемок костюмеры подобрали более тысячи разнообразных нарядов и старинных вещей. Большинство нашлось в «Доме костюма и реквизита» на «Мосфильме», но некоторые фрагменты пришлось создавать дополнительно. Например, для того чтобы одеть жителей Хитровки, художникам по костюмам пришлось углубляться в особенный образ жизни обитателей района.

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с тёмным прошлым.

В ролях

Константин Крюков
Константин Крюков
Konstantin Stanislavskiy
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Vladimir Gilyarovskiy
Алексей Вертков
Алексей Вертков
William Fox
Александр Олешко
Александр Олешко
Nemirovich-Danchenko
Анфиса Черных
Анфиса Черных
Ksenia
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Rudnikov
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Testov
Аюб Цингиев
Аюб Цингиев
Юлия Витрук
Юлия Витрук
Денис Сладков
Денис Сладков
Сергей Шкода
Сергей Шкода
Иван Колесников
Иван Колесников
Chekhov
Режиссер Карен Шахназаров
Сценарист Артур Конан Дойл, Vladimir Gilyarovskiy, Ekaterina Kochetkova, Elena Podrez
Композитор Юрий Потеенко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 июля 2023
Премьера в мире 18 мая 2023
Дата выхода
18 мая 2023 Россия КароПрокат
21 марта 2024 Бразилия
5 октября 2023 Сербия
5 октября 2023 Черногория
Бюджет 200 000 000 RUR
Сборы в мире $1 155 594
Производство Мосфильм, Кинокомпания «Курьер»
Другие названия
Khitrovka. Znak chetyryokh, Khitrovka. The Sign of Four, In the Moscow Slums, Khitrovka: O Signo dos Quatro, No Submundo de Moscou, Хитровка. Знак четырёх, Хитровка. Знак четырех

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 50 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3193 В жанре «детектив»  72 В жанре «комедия»  853 В фильмах России  472 В фильмах 2023 года  201
Обновлено 22 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Хитровка. Знак четырёх - Финальный трейлер
Хитровка. Знак четырёх Финальный трейлер
Хитровка. Знак четырёх - Трейлер
Хитровка. Знак четырёх Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Хитровка. Знак четырёх

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились: многие отмечают атмосферу старой Москвы, костюмы и музыку, актёрскую игру; другие критикуют темп и проработку сюжета. Фильм подойдёт любителям ретро-детективов и исторического антуража; смотреть можно как в кино, так и дома.
Саммари составлено ИИ на основе 30 отзывов.

Отзывы о фильме

Джек Лондон 19 мая 2023, 00:03
Были в кино, смотрели «Хитровку. Знак четырех». Знаете, а ведь фильм очень даже классный. Я понимаю, что по большей части все тут выдумка, но… Читать дальше…
avenir34196trifilov1993 19 мая 2023, 14:34
На этой неделе ничего лучше нового фильма Шахназарова не будет точно и это факт. Обожаю вот такие детективные сюжеты в антураже старой эпохи. А еще… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Что смотреть на выходных: «Флэш», триллер с Николь Кидман и ретрокомедия Франсуа Озона
21 июля 2023 15:00 Что смотреть на выходных: «Флэш», триллер с Николь Кидман и ретрокомедия Франсуа Озона На этой неделе стриминги предлагают наказать преступников, найти украденное колье, предотвратить террористическую атаку и предаться воспоминаниям о любви. 
Михаил Пореченков расследует загадочное убийство в трейлере фильма «Хитровка. Знак четырех»
24 марта 2023 11:31 Михаил Пореченков расследует загадочное убийство в трейлере фильма «Хитровка. Знак четырех» Проект вдохновлен творчеством Артура Конан Дойла и Владимира Гиляровского.
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