Гангам зомби, 2023

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о выходе в прокат О фильме В торговом центре Каннама начинается зомби-эпидемия. Развернуть Продолжительность 1 час 21 минута Год выпуска 2023 Премьера в России 9 февраля 2023 Премьера в мире 9 февраля 2023 Прокатчик Кино.Арт.Про Режиссер Ли Су-сон В ролях Чи Иль-джу Кен Хун Чжо Пак Чи-ён Чо Гён-хун Все актеры и съемочная группа 1 постер

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