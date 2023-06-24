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Постер фильма 13 пришествий дьявола
2.5
13 пришествий дьявола - Трейлер
Киноафиша Фильмы 13 пришествий дьявола
2.5

13 пришествий дьявола

, 2023
In the Fire
Италия, США / триллер / 18+
Триллер с Эмбер Хёрд о мальчике, одержимом дьяволом
Трейлеры
Постер фильма 13 пришествий дьявола
2.5
13 пришествий дьявола - Трейлер
13 пришествий дьявола  Трейлер

О фильме

Молодой врач из Нью-Йорка Грэйс Бёрнхэм  направляется в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом. Грэйс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре с ужасом осознаёт, что мальчик не так прост, как кажется...

В ролях

Эдуардо Норьега
Эдуардо Норьега
Nicolas Marquez
Лука Кальвани
Лука Кальвани
Father Antonio
Лоренцо МакГоверн Дзаини
Лоренцо МакГоверн Дзаини
Martin Marquez
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Grace Burnham
Яри Гульуччи
Father Gavira
Sophie Cannell
Isabelle
Моника Контини
Моника Контини
Maria
Herbert Ignacio
Temo
Jorge Melgar
Bearded Vaquero
Ernesto Molina Samperio
Andres
Режиссер Конор Эллин
Сценарист Сильвио Муралья, Конор Эллин, Pascal Borno
Композитор Тео Теардо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 сентября 2023
Премьера в мире 24 июня 2023
Дата выхода
23 ноября 2023 Россия Иллюзион Кино
23 ноября 2023 Азербайджан
23 ноября 2023 Болгария
19 января 2024 Испания 18
14 сентября 2023 Италия 6+
23 ноября 2023 Кыргызстан
23 ноября 2023 Молдавия
13 октября 2023 США R
23 ноября 2023 Узбекистан
Сборы в мире $22 299
Производство Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), Paradox Studios, Angel Oak Films
Другие названия
In the Fire, 13 пришествий дьявола, Opętany, В огне, 烈火中, در آتش

Рейтинг фильма

2.5
Оцените 15 голосов
3 IMDb
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Обновлено 21 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
13 пришествий дьявола - Трейлер
13 пришествий дьявола Трейлер
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Новости о фильме

Психиатр Эмбер Херд пытается спасти одержимого дьяволом мальчика в трейлере триллера «В огне»
21 сентября 2023 14:15 Психиатр Эмбер Херд пытается спасти одержимого дьяволом мальчика в трейлере триллера «В огне» Это первый фильм с участием актрисы после проигранного ею судебного разбирательства против экс-супруга Джонни Деппа.
Эмбер Херд сыграла психиатра в мистическом триллере «В огне»
13 июня 2023 17:25 Эмбер Херд сыграла психиатра в мистическом триллере «В огне» Картина о женщине, которая пытается спасти мальчика от одержимости.

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