Молодой врач из Нью-Йорка Грэйс Бёрнхэм направляется в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом. Грэйс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре с ужасом осознаёт, что мальчик не так прост, как кажется...
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