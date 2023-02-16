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Постер фильма Иди ко мне, детка!
6.9
Иди ко мне, детка! - Дублированный трейлер
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6.9

Иди ко мне, детка!

, 2023
She Came to Me
США / комедия, драма / 18+
Драматическая комедия с Энн Хэтэуэй и Питером Динклэйджем о творческом кризисе
Трейлеры
Постер фильма Иди ко мне, детка!
6.9
Иди ко мне, детка! - Дублированный трейлер
Иди ко мне, детка!  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Для Ребекки Миллер фильм стал седьмым в качестве режиссера. Также в ее послужном списке значатся картины «Персональное ускорение», «Частная жизнь Пиппы Ли», «Баллада о Джеке и Роуз», «Анджела», «Артур Миллер: Писатель» и «План Мэгги».

Проект был анонсирован в 2017 году, причем главные роли изначально должны были получить Стив Карелл, Эми Шумер и Николь Кидман. 

В 2021 году к касту присоединились Энн Хэтэуэй, Тахар Рахим, Мариса Томей, Иоанна Кулиг и Мэттью Бродерик; Рахим и Бродерик позже покинули проект. 

Музыку к фильму написал французский композитор Александр Деспла, двукратный обладатель премии «Оскар», один из наиболее востребованных в современном кинематографе специалистов. С 2015 года — действующий член Академии кинематографических наук и искусств. Создал мелодии к таким фильмам и сериалам, как «Американская пастораль», «Тайная жизнь домашних животных», «Валериан и город тысячи планет» и др.

Картина стала фильмом открытия 73-го Берлинского кинофестиваля 16 февраля 2023 года.

Российский кинокритик Андрей Плахов охарактеризовал картину как «инфантильно-комедийный фильм», ставший на общем фоне Берлинале-2023 «попыткой отвлечься и улыбнуться, прежде чем погрузиться во мрак проблем современного мира».

Съемки проходили в Нью-Йорке с конца 2021 года до апреля 2022 года. К концу весны 2022 года съемочный процесс был завершен полностью.

Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора,пребывающего в глубоком творческом кризисе, переворачивается с ног на голову.

В ролях

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Patricia Jessup-Lauddem
Мариса Томей
Мариса Томей
Katrina Trento
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Steven Lauddem
Иоанна Кулиг
Иоанна Кулиг
Magdalena Szyskowski
Брайан д'Арси Джеймс
Брайан д'Арси Джеймс
Trey Ruffa
Крис Гезерд
Крис Гезерд
Ивэн Эллисон
Julian Jessup
Харлоу Джейн
Tereza Szyskowski
Джуди Голд
Susan Shaw
Энтони Рот Костанзо
Countertenor at Fundraiser
Сэмюэл Х. Ливайн
Raef Gundel
Режиссер Ребекка Миллер
Сценарист Ребекка Миллер, Кристин Вачон
Композитор Брайс Десснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 6 октября 2023
Премьера в мире 16 февраля 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Россия Парадиз
8 марта 2024 Азербайджан
8 марта 2024 Болгария
1 декабря 2023 Испания
12 октября 2023 Казахстан 16+
8 марта 2024 Кыргызстан
15 марта 2024 Молдавия
18 января 2024 Нидерланды 12
13 марта 2024 Польша
8 марта 2024 Таджикистан
8 марта 2024 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ИВИ, Амедиатека
Сборы в мире $1 178 149
Производство AI-Film, Killer Films, Round Films
Другие названия
She Came to Me, Viciados em Amor, Addicted to Romance, E all'improvviso arriva l'amore, Ea a venit la mine, Eljött hozzám, Ir čia atėjo ji, Llegó a mí, Miłość bez ostrzeżenia, O Bana Geldi, Une rencontre inattendue, Иди ко мне, детка, Тя дойде при мен, ブルックリンでオペラを, 她來到我身邊, 她来到我身边, 她来找我, Przyszła do mnie, 쉬 케임 투 미, היא באה אליי, او مرا درک می‌کند

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 25 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2141 В жанре «комедия»  520 В жанре «драма»  931 В фильмах США  1301 В фильмах 2023 года  119
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Иди ко мне, детка! - Дублированный трейлер
Иди ко мне, детка! Дублированный трейлер
Иди ко мне, детка! - Трейлер
Иди ко мне, детка! Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Magdalena Szyskowski Когда ты молод, тебе кажется, что все обещания — твое право. Когда ты талантлив, мир должен дать тебе то, что ты заслуживаешь. Но всё не так. Всё так просто, что у тебя отнимают всё.

Наша рецензия

Кринж, китч или пародия на романтические картины?
Кринж, китч или пародия на романтические картины? 16 февраля стартовал 73-й Берлинский международный кинофестиваль, фильмом открытия которого стала новая лента американской режиссерки Ребекки Миллер She Came to Me (перевели пока название на русский как «Иди ко мне, детка»). Звездный каст в лицах Марисы Томей, Питера Динклейджа и Энн Хэтэуэй тоже прилагается. Рассказываем, что происходит за эти почти два часа хронометража.  Иди ко мне, детка!  В Нью-Йорке живет невероятного таланта оперный композитор Стивен со…

Отзывы зрителей о фильме Иди ко мне, детка!

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы сходятся во впечатлении: сильна актёрская игра и аккуратная режиссура; особенно отмечают Энн Хэтэуэй и Марису Томей. Сюжет сочетает грусть, иронию и юмор, но комедийной лёгкости не хватает, настроение порой нейтрален. Уделено внимание восприятию персонажей, в частности Питера Динклейджа; перевод названия вызывает замечания. Фильм понравится тем, кто ценит драмы с элементами юмора и качественную актёрскую игру.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

Martha Marcy 12 октября 2023, 00:17
Фильм скорее понравился, чем не понравился, но эмоцию вызвал весьма смешанную: для комедии в этом фильме не хватает легкости, хотя срежиссирован он… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 15 октября 2023, 19:04
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Иди ко мне, детка! - смотреть в онлайн-кинотеатре

Иди ко мне, детка!

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