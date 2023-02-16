Иди ко мне, детка!, 2023

Для Ребекки Миллер фильм стал седьмым в качестве режиссера. Также в ее послужном списке значатся картины «Персональное ускорение», «Частная жизнь Пиппы Ли», «Баллада о Джеке и Роуз», «Анджела», «Артур Миллер: Писатель» и «План Мэгги».

Проект был анонсирован в 2017 году, причем главные роли изначально должны были получить Стив Карелл, Эми Шумер и Николь Кидман.

В 2021 году к касту присоединились Энн Хэтэуэй, Тахар Рахим, Мариса Томей, Иоанна Кулиг и Мэттью Бродерик; Рахим и Бродерик позже покинули проект.

Музыку к фильму написал французский композитор Александр Деспла, двукратный обладатель премии «Оскар», один из наиболее востребованных в современном кинематографе специалистов. С 2015 года — действующий член Академии кинематографических наук и искусств. Создал мелодии к таким фильмам и сериалам, как «Американская пастораль», «Тайная жизнь домашних животных», «Валериан и город тысячи планет» и др.

Картина стала фильмом открытия 73-го Берлинского кинофестиваля 16 февраля 2023 года.

Российский кинокритик Андрей Плахов охарактеризовал картину как «инфантильно-комедийный фильм», ставший на общем фоне Берлинале-2023 «попыткой отвлечься и улыбнуться, прежде чем погрузиться во мрак проблем современного мира».

Съемки проходили в Нью-Йорке с конца 2021 года до апреля 2022 года. К концу весны 2022 года съемочный процесс был завершен полностью.