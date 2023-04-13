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Иди ко мне, детка!
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She Came to Me

Иди ко мне, детка!, 2023

2023 / США
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Год выпуска 2023
Премьера в России 13 апреля 2023
Премьера в мире 13 апреля 2023
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ребекка Миллер
Ребекка Миллер
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Мариса Томей
Мариса Томей
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Иоанна Кулиг
Иоанна Кулиг
Брайан д'Арси Джеймс
Брайан д'Арси Джеймс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иди ко мне, детка! 1 постер
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