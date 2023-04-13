Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Крушение"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Иди ко мне, детка!
She Came to Me
Иди ко мне, детка!, 2023
2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
комедия
драма
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
13 апреля 2023
Премьера в мире
13 апреля 2023
Прокатчик
Парадиз
Режиссер
Ребекка Миллер
В ролях
Энн Хэтэуэй
Мариса Томей
Питер Динклэйдж
Иоанна Кулиг
Брайан д'Арси Джеймс
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
13 изгнаний дьявола
Отзывы
2022, Испания, ужасы, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, анимация
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Отзвуки прошлого
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, вестерн
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове