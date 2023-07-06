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Заклятье. Незаконченная глава
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The Ghost Writer

Заклятье. Незаконченная глава, 2022

2022
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Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 6 июля 2023
Премьера в мире 6 июля 2023
Прокатчик МВК
Режиссер
Пол Уилкинс
В ролях
Люк Мэбли
Люк Мэбли
Андреа Дэк
Андреа Дэк
Роберт Порталь
Мэттью Юре
Брендан Патрикс
Брендан Патрикс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заклятье. Незаконченная глава 1 постер
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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