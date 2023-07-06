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Заклятье. Незаконченная глава
The Ghost Writer
Заклятье. Незаконченная глава, 2022
2022
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Жанр:
триллер
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Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в России
6 июля 2023
Премьера в мире
6 июля 2023
Прокатчик
МВК
Режиссер
Пол Уилкинс
В ролях
Люк Мэбли
Андреа Дэк
Роберт Порталь
Мэттью Юре
Брендан Патрикс
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
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