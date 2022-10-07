Моя волшебная возмутительница спокойствия, 2022

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Постер мультфильма Моя фея-проказница
6.0
Моя фея-проказница - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Моя фея-проказница
6.0

Моя фея-проказница

, 2022
My Fairy Troublemaker
Люксембург, Германия / анимация / 18+
Семейный мультфильм о дружбе юной волшебницы и обычной девочки
Трейлеры
Постер мультфильма Моя фея-проказница
6.0
Моя фея-проказница - Дублированный трейлер
Моя фея-проказница  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мультипликационный проект является дебютной режиссерской работой Каролин Оригер. Актеры Джастин Дэниелс Анен и Алекс Келли тоже дебютируют на большом экране.

От идеи (изначально еще для мультсериала) до реализации картины на большом экране прошло 13 лет. Это было связано с трудностями финансирования такого проекта. В итоге лента получила финансирование европейского фонда поддержки кинопроизводства Eurimages. 

Премьерный показ мультфильма состоялся на Гамбургском кинофестивале в 2022 году. 

Фильм посвящен защите природы. По мнению создателей, эта тема является очень важной для будущего поколения. 

Над сюжетом мультфильма работали Памела Хикки и Дэннис Макrой – сценаристы знаменитого анимационного проекта «Утиные истории», также работавшие над картинами «Плюшевый Бум!» и «Феи: Тайна страны драконов». Также к команде сценаристов присоединился Грег Никс, автор мультфильма «Машины песенки», вместе с Сильей Клеменс, создателем детективного триллера «Идеальное убийство».

Озвучиванием мультперсонажей занимались Йелла Хаазе («Гномы в деле!»), Лиза-Мари Королл («Свадьбы не будет!») и Мэри Мюррэй («Братцы Кролики: Пасхальный переполох»). Йелла Хаазе преподносит свои слова с почти трубным удовольствием, в то время как Лиза-Мари Королл, ставшая известной как Тина из сериала «Биби и Тина», использует более сдержанную манеру. Таким образом они характеризуют своих персонажей.

Крошечная фея Виолетта, провалив экзамен по волшебству, не сможет доставлять подарки в мир людей. Обманным путем маленькой волшебнице удается проникнуть на Землю и подружиться с девочкой Макси, которая живет с мамой в большом городе, скучая по своему старому загородному дому. Виолетта обещает своей новой подружке исполнить сокровенное желание, если Макси поможет ей.

В ролях

Йелла Хаазе
Йелла Хаазе
Fee Violetta
Лиза-Мари Королл
Лиза-Мари Королл
Джастин Дэниелс Анен
Алекс Келли
Мэри Мюррэй
Lucy Carolan
Maxie
Alex Avenell
Gwen
Юлиан Мау
Yolando
Stephan Benson
Laurin
Merete Brettschneider
Hannah
John Chadwick
Sami
Таммо Каульбарш
Amir
Режиссер Кэролайн Ориджер
Сценарист Силджа Клеменс, Pamela Hickey, Dennys McCoy, Greg Nix
Композитор Martin Lingnau, Ingmar Süberkrüb
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Люксембург / Германия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 ноября 2022
Премьера в мире 7 октября 2022
Дата выхода
23 марта 2023 Россия Атмосфера Кино
16 февраля 2023 Австралия G
24 марта 2023 Болгария B
7 сентября 2023 Бразилия
26 мая 2023 Великобритания U
17 февраля 2023 Вьетнам
13 октября 2022 Германия
16 февраля 2023 Греция
6 июля 2023 Израиль All
29 августа 2023 Исландия Allowed
10 марта 2023 Испания
23 марта 2023 Казахстан 6+
21 марта 2023 Кыргызстан
7 октября 2022 Латвия U
14 октября 2022 Литва V
9 августа 2023 Нидерланды
2 июня 2023 Норвегия A
11 мая 2023 ОАЭ TBC
10 марта 2023 Польша
16 февраля 2023 Сербия
19 января 2023 Словакия U
23 марта 2023 Узбекистан 0+
29 декабря 2022 Украина
7 апреля 2023 Финляндия
6 декабря 2023 Франция
24 августа 2023 Хорватия
16 февраля 2023 Черногория
19 января 2023 Чехия
13 октября 2022 Швейцария
17 мая 2023 Швеция Btl
18 ноября 2023 Южная Корея All
Сборы в мире $7 178 001
Производство Fabrique d'Images, Ella Film, SERU Animation
Другие названия
Meine Chaosfee & ich, My Fairy Troublemaker, La traviesa hada de los dientes, Моя фея-проказница, A Fada do Dente, A Minha Fada Traquina, Bé Tiên Rắc Rối, Benim Tatlı Diş Perim, Den frække tandfe, Fėja Išdykėlė, Hammaskeiju, La fata Combinaguai, Magic ! Violetta et le secret des fées, Maxie en haar ondeugende tandenfee, Meofefet, Moja wróżka Kłopotek, Mu käpardist õnnehaldjas, Tandfen i trubbel, Tannfe i trøbbel, Tündéri bajkeverő, Vandræðaálfurinn, Violeta, el hada traviesa, Wróżka Zębuszka, Η παρέα των θαυμάτων, Моя незграбна фея, Моята непослушна фея, 나의 말썽꾸러기 이빨 요정, Meine Chaosfee und ich

Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 30 июля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Моя фея-проказница - Дублированный трейлер
Моя фея-проказница Дублированный трейлер
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Отзывы о мультфильме

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