Моя волшебная возмутительница спокойствия, 2022

Мультипликационный проект является дебютной режиссерской работой Каролин Оригер. Актеры Джастин Дэниелс Анен и Алекс Келли тоже дебютируют на большом экране.

От идеи (изначально еще для мультсериала) до реализации картины на большом экране прошло 13 лет. Это было связано с трудностями финансирования такого проекта. В итоге лента получила финансирование европейского фонда поддержки кинопроизводства Eurimages.

Премьерный показ мультфильма состоялся на Гамбургском кинофестивале в 2022 году.

Фильм посвящен защите природы. По мнению создателей, эта тема является очень важной для будущего поколения.

Над сюжетом мультфильма работали Памела Хикки и Дэннис Макrой – сценаристы знаменитого анимационного проекта «Утиные истории», также работавшие над картинами «Плюшевый Бум!» и «Феи: Тайна страны драконов». Также к команде сценаристов присоединился Грег Никс, автор мультфильма «Машины песенки», вместе с Сильей Клеменс, создателем детективного триллера «Идеальное убийство».

Озвучиванием мультперсонажей занимались Йелла Хаазе («Гномы в деле!»), Лиза-Мари Королл («Свадьбы не будет!») и Мэри Мюррэй («Братцы Кролики: Пасхальный переполох»). Йелла Хаазе преподносит свои слова с почти трубным удовольствием, в то время как Лиза-Мари Королл, ставшая известной как Тина из сериала «Биби и Тина», использует более сдержанную манеру. Таким образом они характеризуют своих персонажей.