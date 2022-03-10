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Постер фильма Проклятие черного паука
5.7
Проклятие черного паука - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятие черного паука
5.7

Проклятие черного паука

, 2022
Die Schwarze Spinne
Венгрия, Швейцария / драма / 18+
Драматический триллер о девушке-изгое и ее борьбе со злом
Трейлеры
Постер фильма Проклятие черного паука
5.7
Проклятие черного паука - Дублированный трейлер
Проклятие черного паука  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам повести Эремиаса Готтельфа «Черный паук», которая вышла в 1842 году. Произведение является классикой швейцарской литературы и редким примером ужасов, созданных в Швейцарии.

Барбара Соммер и соавтор сценария Плинио Бахманн поставили перед собой цель «оставить сказку в ее исторической ситуации, но при этом адаптировать ее таким образом, чтобы ее послание стало более уместным, более понятным, более интересным для нас сегодня». 

В отличие от экранизации повести Готтельфа от Марка Рисси 1983 года, «Проклятие черного паука» 2022 года стремится усложнить роль Кристины. В сценарии ее соглашение с дьяволом представлено как акт волевого усилия, а ужасы, постигшие Сумисвальд, напомнили чистку деревни от женоненавистнического фанатизма.

По мнению сценариста Плинио Бахманна, они остались близки к оригиналу, но подчеркнули другие элементы истории Готтельфа, сместив трактовку добра и зла с теологической на психологическую.  

Съемки проходили в Венгрии. 

Швейцария, XIII век. Чтобы защитить свою деревню от жестокости тевтонских рыцарей, молодая повитуха Кристина заключает сделку с самим дьяволом. Но все имеет свою цену: на деревню нападает полчище пауков, и Кристина из спасительницы становится изгоем. Хватит ли ей духа побороть зло, если все вокруг желают ей смерти?

В ролях

Нурит Хиршфельд
Нурит Хиршфельд
Maria
Рональд Церфельд
Рональд Церфельд
Hans von Stoffeln
Анатоль Таубман
Анатоль Таубман
Марина Гера
Марина Гера
Лилит Штангенберг
Лилит Штангенберг
Christine
Фабиан Крюгер
Polenritter
Йозеф Остендорф
Konrad
Уэли Ягги
Priester
Марин Блюлле
Jakob
Маркус Сигнер
Маркус Сигнер
Grünebauer
Андреас Матти
Ammann
Julia Jakubowska
Grünebäuerin
Режиссер Маркус Фишер
Сценарист Плинио Бахманн, Барбара Соммер
Композитор Кристиан Цендер, Till Zehnder
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия / Швейцария
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 сентября 2023
Премьера в мире 10 марта 2022
Дата выхода
9 февраля 2023 Россия Кинологистика
10 марта 2022 Германия 16
16 февраля 2023 Кыргызстан 16+
10 марта 2022 Швейцария 12
Бюджет 5 100 000 CHF
Производство Ionart Studio, Laokoon Filmgroup, Snakefilm
Другие названия
Die Schwarze Spinne, The Black Spider, A Aranha Negra, A fekete pók, Проклятие черного паука, Прокляття чорного павука, Черный паук, La araña negra

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Проклятие черного паука - Дублированный трейлер
Проклятие черного паука Дублированный трейлер
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