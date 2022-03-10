Фильм снят по мотивам повести Эремиаса Готтельфа «Черный паук», которая вышла в 1842 году. Произведение является классикой швейцарской литературы и редким примером ужасов, созданных в Швейцарии.
Барбара Соммер и соавтор сценария Плинио Бахманн поставили перед собой цель «оставить сказку в ее исторической ситуации, но при этом адаптировать ее таким образом, чтобы ее послание стало более уместным, более понятным, более интересным для нас сегодня».
В отличие от экранизации повести Готтельфа от Марка Рисси 1983 года, «Проклятие черного паука» 2022 года стремится усложнить роль Кристины. В сценарии ее соглашение с дьяволом представлено как акт волевого усилия, а ужасы, постигшие Сумисвальд, напомнили чистку деревни от женоненавистнического фанатизма.
По мнению сценариста Плинио Бахманна, они остались близки к оригиналу, но подчеркнули другие элементы истории Готтельфа, сместив трактовку добра и зла с теологической на психологическую.
Съемки проходили в Венгрии.
Швейцария, XIII век. Чтобы защитить свою деревню от жестокости тевтонских рыцарей, молодая повитуха Кристина заключает сделку с самим дьяволом. Но все имеет свою цену: на деревню нападает полчище пауков, и Кристина из спасительницы становится изгоем. Хватит ли ей духа побороть зло, если все вокруг желают ей смерти?
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