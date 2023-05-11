Меньшее зло, 2022

Отношения Вики и Максима давно потеряли страсть. Максим пытается вернуть в отношения прежнюю близость. Он готов завести ребенка, но, к сожалению, бесплоден. Максим рассказывает о проблемах Павлу, бывшему любовнику его жены. Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором спермы, чтобы у Максима и Вики появился ребенок. Однако после этого Павел должен исчезнуть из жизни семьи. Он, кажется, согласен с этим условием, но с течением времени понимает, что Вика — главная женщина в его жизни, оставить которую он не может. В попытке разобраться в сложных отношениях все четверо отправляются на музыкальный фестиваль. Там героям предстоит принять важные решения о будущем…