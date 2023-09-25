Одержимые злом, 2023

Двое охотников обнаруживают в лесу тело мужчины, готовое вот-вот породить на свет нечто чудовищное. Желая спасти своих близких, они грузят его в грузовик и пытаются увезти как можно дальше от домов. Но зло только этого и ждет. Демоническая скверна расползается по всей округе, вселяясь в скот и людей. И прежде мирная деревенька, где все друг друга знают, превращается в смертельную западню.
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