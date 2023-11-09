Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Одержимые злом
Cuando acecha la maldad

Одержимые злом, 2023

2023 / Аргентина / Уругвай
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 9 ноября 2023
Премьера в мире 9 ноября 2023
Прокатчик Атмосфера Кино
Режиссер
Демиан Рунья
Демиан Рунья
В ролях
Эсекьель Родригес
Демиан Саломон
Луис Цимбровски
Марсело Мишино
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Related video
От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один
Не все так гладко: семья Анисиной и Джигурды раскололась
Люди заметили странность в поведении Дубовицкой: посудите сами
Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки
Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице
«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы
Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором
Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Развратница — не иначе: ахнете, увидев, в каком виде снималась Вертинская в 17 лет
Математический тест: справится далеко не каждый
Восточный гороскоп на октябрь 2023: вот кого ждет успех, а кого несчастья
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше