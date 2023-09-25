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Постер фильма Одержимые злом
7.0
Одержимые злом - Дублированный трейлер
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7.0

Одержимые злом

, 2023
Cuando acecha la maldad
Аргентина, Уругвай / ужасы / 18+
Хоррор о демоне, захватившем мирную деревушку
Трейлеры
Постер фильма Одержимые злом
7.0
Одержимые злом - Дублированный трейлер
Одержимые злом  Дублированный трейлер

О фильме

Двое охотников обнаруживают в лесу тело мужчины, готовое вот-вот породить на свет нечто чудовищное. Желая спасти своих близких, они грузят его в грузовик и пытаются увезти как можно дальше от домов. Но зло только этого и ждет. Демоническая скверна расползается по всей округе, вселяясь в скот и людей. И прежде мирная деревенька, где все друг друга знают, превращается в смертельную западню.

В ролях

Эсекьель Родригес
Pedro
Демиан Саломон
Jimi
Марсело Мишино
Santino
Федерико Лисс
Луис Цимбровски
Ruiz
Silvina Sabater
Mirtha
Emilio Vodanovich
Jair
Virginia Garófalo
Sabrina
Paula Rubinsztein
Sara
Lucrecia Nirón Talazac
Vicky
Isabel Quinteros
María Elena
Режиссер Демиан Рунья
Сценарист Демиан Рунья
Композитор Pablo Fuu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Уругвай
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 октября 2023
Премьера в мире 25 сентября 2023
Дата выхода
9 ноября 2023 Россия Атмосфера Кино
9 ноября 2023 Азербайджан
9 ноября 2023 Аргентина +16
9 ноября 2023 Болгария
1 февраля 2024 Бразилия 18
11 июля 2024 Венгрия
8 февраля 2024 Венесуэла
27 февраля 2025 Германия
22 февраля 2024 Греция
29 ноября 2023 Исландия
19 января 2024 Испания
18 июля 2024 Италия
16 ноября 2023 Казахстан
16 ноября 2023 Кыргызстан 16+
11 января 2024 Мексика C
9 ноября 2023 Молдавия
8 февраля 2024 Перу
21 марта 2024 Польша
11 января 2024 Португалия M/16
5 октября 2023 Пуэрто-Рико NR
6 октября 2023 Таджикистан
9 мая 2024 Таиланд 18
9 ноября 2023 Узбекистан
16 ноября 2023 Украина
11 января 2024 Уругвай
6 декабря 2023 Филиппины R-16
8 марта 2024 Финляндия 18
15 мая 2024 Франция
29 февраля 2024 Эквадор
9 октября 2024 Южная Корея 19
31 января 2025 Япония R15+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $2 090 252
Производство Machaco Films, Aramos Cine, Shudder
Другие названия
Cuando acecha la maldad, When Evil Lurks, Amikor a gonosz leselkedik, Gdy rodzi się zło, O Mal que Nos Habita, Quando o Mal Espreita, When Evil Lurks - paha vaanii, Εκεί που το κακό παραμονεύει, Коли зло ховається, Одержимые злом, 当邪恶潜伏时, 邪悪なるもの, 邪染小鎮, Zlo si umí počkat, Quando O Mal Chega, وقتی شیطان در کمین است

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 35 голосов
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1855 В жанре «ужасы»  125 В фильмах Аргентины  3 В фильмах Уругвая  1 В фильмах 2023 года  102
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Одержимые злом - Дублированный трейлер
Одержимые злом Дублированный трейлер
Одержимые злом - Трейлер
Одержимые злом Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Одержимые злом

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Краткая сводка по отзывам: сильные стороны — атмосферный хоррор и мощные эмоциональные моменты; слабые — скучный темп, резкие диалоги и нерешённая мотивация персонажей, в особенности главного героя; концовка вызывает разную реакцию. В целом отзывы смешанные: часть зрителей рекомендует к просмотру, другие критично относятся к финалу и стилю. Фильм для поклонников напряжения и жестких сцен, не всем.
Саммари составлено ИИ на основе 10 отзывов.

Отзывы о фильме

nikitakarina888 17 ноября 2023, 06:59
Моя девушка в шоке от увиденного 🤯🤯🤯
Стэн Марш 10 ноября 2023, 09:25
Фильм скучный , диалоги персонажей на повышенных тонах , будто режиссер фильма знал что слепил ерунду , а крики актеров это чтоб зрители в кинотеатре… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Одержимые злом - смотреть в онлайн-кинотеатре

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