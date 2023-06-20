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Саван
The Shrouds
Саван, 2023
2023 / Канада / Франция
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Жанр:
ужасы
триллер
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О фильме
Вдовец Карш создаёт устройство для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван.
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Год выпуска
2023
Режиссер
Дэвид Кроненберг
В ролях
Гай Пирс
Диана Крюгер
Венсан Кассель
Сандрин Холт
Элизабет Браун
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Дэвид Кроненберг завершил съемки фильма «Саван» с Венсаном Касселем
Главные роли в новом творении мастера боди-хоррора также сыграли Гай Пирс и Дайан Крюгер.
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20 июня 2023 14:55
Съемки фильма Дэвида Кроненберга «Саван» начнутся в мае
Главные роли сыграют Венсан Кассель, Дайан Крюгер и Гай Пирс.
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31 марта 2023 11:03
Дэвид Кроненберг готовит очередной фильм – главную роль исполнит Венсан Кассель
Актер сыграет предпринимателя, который изобрел специфическое приспособление, позволяющее наблюдать за мертвыми телами.
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12 мая 2022 14:13
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