Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Саван
Киноафиша Фильмы Саван
The Shrouds

Саван, 2023

2023 / Канада / Франция
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Вдовец Карш создаёт устройство для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван.

Год выпуска 2023
Режиссер
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
В ролях
Гай Пирс
Гай Пирс
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Сандрин Холт
Элизабет Браун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Саван 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дэвид Кроненберг завершил съемки фильма «Саван» с Венсаном Касселем Главные роли в новом творении мастера боди-хоррора также сыграли Гай Пирс и Дайан Крюгер.
Написать
20 июня 2023 14:55
Съемки фильма Дэвида Кроненберга «Саван» начнутся в мае Главные роли сыграют Венсан Кассель, Дайан Крюгер и Гай Пирс.
Написать
31 марта 2023 11:03
Дэвид Кроненберг готовит очередной фильм – главную роль исполнит Венсан Кассель Актер сыграет предпринимателя, который изобрел специфическое приспособление, позволяющее наблюдать за мертвыми телами.
Написать
12 мая 2022 14:13
Все новости фильма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Related video
Принцессу Диану от громкого скандала спас мужчина: Карл III наблюдал со стороны
Самая успешная участница «Дома-2» показала детей: скоро мать перерастут
От злости лицо перекосило: Кейт Миддлтон высказала детям все, что думает
Поставила домохозяек на место: вот как одевается Самбурская, когда никто не видит
Звезда советского кино делила постель с Моргуновым: обомлеете, когда ее увидите
«Вызывает недоумение»: связь Нагиева с коллегой постарше наконец-то обросла деталями
Теперь понятно, почему ее бросили: внешность тайной жены Тома Круза вызовет оторопь
Публичные унижения: испанская дочь Ветлицкой оказалась в центре скандала
История повторяется спустя 111 лет: кем оказались новые жертвы «Титаника»
Главный герой фильма «Назад в будущее» умирал три раза: не заметили даже внимательные
Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской
Эти слова Джеки Чана помогут добиться успеха: актуальны как никогда
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше