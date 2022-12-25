Люди и грабители в Кардамон-сити, 2022

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Постер мультфильма Три разбойника и лев
7.4
Три разбойника и лев - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Три разбойника и лев
7.4

Три разбойника и лев

, 2022
Folk og røvere i Kardemomme by
Норвегия / анимация, семейный / 18+
Семейный мультфильм о приключениях веселых разбойников
Трейлеры
Постер мультфильма Три разбойника и лев
7.4
Три разбойника и лев - Дублированный трейлер
Три разбойника и лев  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Лента снята по мотивам известной детской книги 1955 года норвежского писателя Турбьерна Эгнера. По данному произведению также поставили пьесу. 

В зоопарке Кристиансанн в Норвегии после выхода книги появился город Кардамон. 

Сочетание глиняных фигурок и покадровой анимации придает действу на экране вид кукольного спектакля. 

Датской команде актеров озвучивания блестяще удалось воплотить в жизнь сказочных персонажей. Нильс Олсен озвучил грабителя Каспера. Подлый лидер преступной банды получился весьма любезным.

В детском романе, иллюстрированном лично писателем Турбьерном Эгнером, были размещены авторские ноты. Эти музыкальные композиции использовались в картине. 

Городок Кардамон был бы самый тихим и уютным местечком на свете, если бы не трое местных грабителей по имени Каспер, Джеспер и Джонатан. Они – это настоящее стихийное бедствие! К тому же вместе с ними живет настоящий лев! Однажды группа веселых разбойников решила нанять домработницу, которая бы присматривала за хозяйством, пока они заняты своими приключениями. Забавно, но теперь она полностью руководит их жизнью. Друзьям нужно как можно скорее избавится от строгой дамы и попутно спасти город, который оказался в настоящей беде.

В ролях

Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Politimester Bastian
Герман Бреум-Лай
Remo
Хедда Грьотхайм
Kamomilla
Mads HansenМадс Хансен
Løven
Торбьорн Харр
Торбьорн Харр
Kasper
Sol Heilo
Pappegøyen
Аксель Хенни
Аксель Хенни
Jesper
Надер Хадеми
Надер Хадеми
Silius
Анетт Амелия Ларсен
Bakeren
Йеппе Бек Лаурсен
Йеппе Бек Лаурсен
Jonatan
Jeppe Beck Laursen
Jonatan
Режиссер Расмус А. Сивертсен
Сценарист Турбьёрн Эгнер, Karsten Fullu, Ingrid Haukelidsæter
Композитор Гауте Стурос
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 декабря 2022
Дата выхода
25 мая 2023 Россия Global Film
18 мая 2023 Азербайджан 6+
18 января 2024 Греция
9 февраля 2023 Дания A
30 января 2023 Исландия Allowed
1 декабря 2023 Испания
8 июня 2023 Казахстан 6+
18 мая 2023 Кыргызстан
17 марта 2023 Латвия U
3 марта 2023 Литва V
15 мая 2024 Нидерланды AL
25 декабря 2022 Норвегия A
4 января 2024 ОАЭ TBC
18 мая 2023 Узбекистан 6+
6 июля 2023 Украина
17 мая 2023 Финляндия Tulossa
15 марта 2023 Франция
31 марта 2023 Швеция Btl
Бюджет €5 377 210
Сборы в мире $4 062 582
Производство Qvisten Animation
Другие названия
Folk og røvere i Kardemomme by, Three Robbers and a Lion, A három rabló és a lusta oroszlán, Drie rovers en een leeuw, Folk och rövare i Kamomillastad, Folk og Røvere i Kardemommeby, Kardemommubærinn, Kolme iloista rosvoa, Le lion et les trois brigands, Tres ladrones y un león, Trzej rabusie i lew, When the Robbers Came to Cardamom Town, Τρεις κλέφτες και ένα λιοντάρι, Три разбойника и лев, Троє розбійників і лев, 三个盗贼和狮子, Folk og Roevere i Kardemomme by

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Три разбойника и лев - Дублированный трейлер
Три разбойника и лев Дублированный трейлер
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Отзывы о мультфильме

Ольга Толпа 1 июня 2023, 19:48
Крутой мульт для всей семьи.Малыш 1.10 смотрел на одном дыхании.Интересный сюжет,музыкальный и добрый.Рекомендую к просмотру.
Киноафиша.инфо 2 июня 2023, 11:34
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что мультфильм вам понравился 😊
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