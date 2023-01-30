Люди и грабители в Кардамон-сити, 2022

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о выходе в прокат 7.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 30 января 2023 Режиссер Расмус А. Сивертсен В ролях Андерс Баасмо Кристиансен Герман Бреум-Лай Хедда Грьотхайм Mads HansenМадс Хансен Все актеры и съемочная группа 3 постера

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