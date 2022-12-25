Люди и грабители в Кардамон-сити, 2022

Лента снята по мотивам известной детской книги 1955 года норвежского писателя Турбьерна Эгнера. По данному произведению также поставили пьесу.
В зоопарке Кристиансанн в Норвегии после выхода книги появился город Кардамон.
Сочетание глиняных фигурок и покадровой анимации придает действу на экране вид кукольного спектакля.
Датской команде актеров озвучивания блестяще удалось воплотить в жизнь сказочных персонажей. Нильс Олсен озвучил грабителя Каспера. Подлый лидер преступной банды получился весьма любезным.
В детском романе, иллюстрированном лично писателем Турбьерном Эгнером, были размещены авторские ноты. Эти музыкальные композиции использовались в картине.
Городок Кардамон был бы самый тихим и уютным местечком на свете, если бы не трое местных грабителей по имени Каспер, Джеспер и Джонатан. Они – это настоящее стихийное бедствие! К тому же вместе с ними живет настоящий лев! Однажды группа веселых разбойников решила нанять домработницу, которая бы присматривала за хозяйством, пока они заняты своими приключениями. Забавно, но теперь она полностью руководит их жизнью. Друзьям нужно как можно скорее избавится от строгой дамы и попутно спасти город, который оказался в настоящей беде.
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