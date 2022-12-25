Люди и грабители в Кардамон-сити, 2022

Городок Кардамон был бы самый тихим и уютным местечком на свете, если бы не трое местных грабителей по имени Каспер, Джеспер и Джонатан. Они – это настоящее стихийное бедствие! К тому же вместе с ними живет настоящий лев! Однажды группа веселых разбойников решила нанять домработницу, которая бы присматривала за хозяйством, пока они заняты своими приключениями. Забавно, но теперь она полностью руководит их жизнью. Друзьям нужно как можно скорее избавится от строгой дамы и попутно спасти город, который оказался в настоящей беде.