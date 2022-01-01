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Дочь болотного царя
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The Marsh King's Daughter

Дочь болотного царя,

США
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О фильме

Двенадцать лет Хелена прожила в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный царь. И только когда его упрятали за решетку, девочка наконец стала жить нормальной жизнью. Теперь у нее есть новая семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный царь сбегает из тюрьмы, и Хелена вынуждена помочь полиции отловить легендарного преступника, чтобы оградить близких от опасности. Но для этого ей придется использовать все навыки, которым ее обучил жестокий отец.

Прокатчик MDfilm
Режиссер
Нил Бергер
Нил Бергер
В ролях
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Джил Бирмингем
Джил Бирмингем
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Карен Писториус
Карен Писториус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь болотного царя 1 постер
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