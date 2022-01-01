Дочь болотного царя,

Двенадцать лет Хелена прожила в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы, известного под прозвищем Болотный царь. И только когда его упрятали за решетку, девочка наконец стала жить нормальной жизнью. Теперь у нее есть новая семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный царь сбегает из тюрьмы, и Хелена вынуждена помочь полиции отловить легендарного преступника, чтобы оградить близких от опасности. Но для этого ей придется использовать все навыки, которым ее обучил жестокий отец.