За создание фильма взялся французский режиссер Себастьен Байли. Это его дебют в большом кино. Постановщик также занимался разработкой сценария картины вместе с Зоэ Галерон.

Одной из самых запоминающихся деталей картины стало практически документальное фиксирование изменений во внешности актрисы в период старения-разложения от яда. На этот отважный шаг решилась пойти и исполнительница главой роли, которая позволила показать себя стареющей.

Центральную роль, актрисы Анны, сыграла известная французская артистка Жюли Гайе. Именно ее хотел видеть на экране сам постановщик, потому остальной каст, к которому присоединились Бенжамин Биолэй и Агат Боницер, был подобран под нее.

Режиссер признался, что искал актрису в этом возрасте, которая не боится обнажаться перед публикой. Байли нашел этот ход в авторских картинах лет 20 назад и пошел по этому пути. В последние годы Жюли Гайе много играла в комедиях, в кино, на ТВ, но давно не снималась в драматических ролях.

Бенжамин Биолэй быстро принял предложение сняться в фильме. Ему импонировала мысль о работе с Жюли Гайе, поскольку они были очень близки в реальной жизни.

Один из премьерных показов картины состоялся в рамках международного фестиваля режиссерских дебютов «Дух огня» в марте 2023 года.

Байли вдохновлялся классической картиной Альфреда Хичкока «Головокружение», но сам пошел по пути создания не психологического триллера, а лиричной и очень личной драмы.