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Постер фильма Актриса
5.9
Актриса - Дублированный трейлер
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5.9

Актриса

, 2022
Comme une actrice
Франция / драма / 18+
Французская драма об угасающей любви супругов-актеров
Трейлеры
Постер фильма Актриса
5.9
Актриса - Дублированный трейлер
Актриса  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

За создание фильма взялся французский режиссер Себастьен Байли. Это его дебют в большом кино. Постановщик также занимался разработкой сценария картины вместе с Зоэ Галерон.

Одной из самых запоминающихся деталей картины стало практически документальное фиксирование изменений во внешности актрисы в период старения-разложения от яда. На этот отважный шаг решилась пойти и исполнительница главой роли, которая позволила показать себя стареющей.

Центральную роль, актрисы Анны, сыграла известная французская артистка Жюли Гайе. Именно ее хотел видеть на экране сам постановщик, потому остальной каст, к которому присоединились Бенжамин Биолэй и Агат Боницер, был подобран под нее.

Режиссер признался, что искал актрису в этом возрасте, которая не боится обнажаться перед публикой. Байли нашел этот ход в авторских картинах лет 20 назад и пошел по этому пути. В последние годы Жюли Гайе много играла в комедиях, в кино, на ТВ, но давно не снималась в драматических ролях.

Бенжамин Биолэй быстро принял предложение сняться в фильме. Ему импонировала мысль о работе с Жюли Гайе, поскольку они были очень близки в реальной жизни.

Один из премьерных показов картины состоялся в рамках международного фестиваля режиссерских дебютов «Дух огня» в марте 2023 года.

Байли вдохновлялся классической картиной Альфреда Хичкока «Головокружение», но сам пошел по пути создания не психологического триллера, а лиричной и очень личной драмы.

Анна и Антуан – идеальный тандем на сцене и в жизни, но после многих лет брака и совместной работы они начинают терять интерес друг к другу. Когда Антуан решает уйти от нее, Анна использует магию перевоплощения, чтобы снова стать молодой и привлекательной. Но постепенно игра оборачивается против нее самой, и Анна понимает, что должна выбирать между любовью к мужу и собственной жизнью.

В ролях

Жюли Гайе
Жюли Гайе
Anna
Бенжамин Биолэй
Бенжамин Биолэй
Antoine
Агат Боницер
Агат Боницер
Delphine
Дженни Арасс
Дженни Арасс
Hélène
Лизе Беллинк
Лизе Беллинк
Julie
Clara Balmin
La femme du vestiaire
Ava Baya
Marie
Carmen Burdin
Alexandra
Julien Cheminade
L'homme terrasse
Жюльен Колле
Acteur tournage série
Режиссер Себастьен Байли
Сценарист Себастьен Байли, Зои Галерон
Композитор Лоран Левеск
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 6 июля 2023
Премьера в мире 10 ноября 2022
Дата выхода
15 июня 2023 Россия Пионер
8 марта 2023 Франция TP
Сборы в мире $3 254
Производство La Mer à Boire Productions, La Région Île-de-France, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Comme une actrice, Like an Actress, Актриса, Как актриса

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Актриса - Дублированный трейлер
Актриса Дублированный трейлер
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Наша рецензия

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Загадочные метаморфозы женщины, которая примеряет на себя разные личины, чтобы вернуть мужа.   В гримерке женщине на вид лет пятидесяти накладывают макияж и надевают парик. Завершив все приготовления, она слушает указания от режиссера и выходит играть дубль в декорациях парижского кафе. Камера. Мотор. Сцена один. Дубль один. С трагическим лицом она выслушивает монолог своего напарника, который бросает ее героиню. А затем вставляет всего лишь одну фразу: «Уходи, оставь меня». На этом ее этюд заканчивается. Анна мечтает об одной театральной роли, но эти коротенькие эпизоды в…

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