Мировая премьера фильма состоялась 21 мая 2022 года на 75-м Каннском кинофестивале в категории «Особый взгляд», но «Пальмовую ветвь» картина не получила.

Первоначальное название картины — «Мистер».

Идея фильма пришла в голову режиссеру Эмили Атеф еще в 2010 году, и ей потребовалось более десяти лет, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки, найти съемочную команду и финансирование.

Это первая франкоязычная работа Атеф, которая до сих пор снимала большинство своих картин на немецком языке.

По словам постановщицы, она написала сценарий ленты в 2015 году, когда тяжело заболела ее мать. Наблюдая за ней, девушка стала работать над текстом, который впоследствии и перенесла на большой экран. Атеф отметила, что ее всегда интересовали женщины, которые погружаются в экзистенциальный кризис, борются с другими и с собой, прежде чем столкнуться с неожиданным событием, которое знаменует собой начало пути.

Съемки начались во Франции 14 апреля 2021 года. Они проходили в Бордо и Люксембурге. В начале мая производство было перенесено в Норвегию, после чего последовал обязательный период карантина. Съемочный процесс окончился 4 июня 2021 года.

Главную роль в картине сыграл французский актер Гаспар Ульель, который преждевременно скончался 19 января 2022 года в результате несчастного случая на французском горнолыжном курорте. Данный проект стал предпоследней работой актера в кино, хотя многие называют «Больше, чем никогда» его последним фильмом. На самом деле летом 2021 года Ульель успел сняться в мини-сериале «Лунный рыцарь».