Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Больше чем никогда
7.1
Больше чем никогда - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Больше чем никогда
7.1

Больше чем никогда

, 2022
Plus que jamais
Франция, Германия, Люксембург, Норвегия / драма / 18+
Французская драма о экзистенциональном кризисе. Последний полнометражный фильм с участием Гаспара Ульеля
Трейлеры
Постер фильма Больше чем никогда
7.1
Больше чем никогда - Дублированный трейлер
Больше чем никогда  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера фильма состоялась 21 мая 2022 года на 75-м Каннском кинофестивале в категории «Особый взгляд», но «Пальмовую ветвь» картина не получила.

Первоначальное название картины — «Мистер». 

Идея фильма пришла в голову режиссеру Эмили Атеф еще в 2010 году, и ей потребовалось более десяти лет, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки, найти съемочную команду и финансирование.

Это первая франкоязычная работа Атеф, которая до сих пор снимала большинство своих картин на немецком языке.

По словам постановщицы, она написала сценарий ленты в 2015 году, когда тяжело заболела ее мать. Наблюдая за ней, девушка стала работать над текстом, который впоследствии и перенесла на большой экран. Атеф отметила, что ее всегда интересовали женщины, которые погружаются в экзистенциальный кризис, борются с другими и с собой, прежде чем столкнуться с неожиданным событием, которое знаменует собой начало пути.

Съемки начались во Франции 14 апреля 2021 года. Они проходили в Бордо и Люксембурге. В начале мая производство было перенесено в Норвегию, после чего последовал обязательный период карантина. Съемочный процесс окончился 4 июня 2021 года.

Главную роль в картине сыграл французский актер Гаспар Ульель, который преждевременно скончался 19 января 2022 года в результате несчастного случая на французском горнолыжном курорте. Данный проект стал предпоследней работой актера в кино, хотя многие называют «Больше, чем никогда» его последним фильмом. На самом деле летом 2021 года Ульель успел сняться в мини-сериале «Лунный рыцарь».

Элен и Матье счастливы вместе уже много лет. Связь между ними глубока. Столкнувшись с экзистенциальным решением, Элен отправляется одна в Норвегию в поисках покоя и встречает блогера, которого нашла в Интернете.

В ролях

Вики Крипс
Вики Крипс
Hélène
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Matthieu
Бьёрн Флоберг
Бьёрн Флоберг
Mister(Bent)
Софи Ланжевен
Софи Ланжевен
Docteur Girlotto
Валери Бодсон
Валери Бодсон
mother
Jérémy Barbier d'Hiver
Luc
Marion Cadeau
Mehdi's wife
Marion Cadeau
Mehdi's wife
Yacine Sif El Islam
Audrey's husband
Yacine Sif El Islam
Audrey's husband
Estelle Kerkor
Béné
Nathalie Man
Zoé
Режиссер Эмили Атеф
Сценарист Эмили Атеф, Ларс Хубрих, Josune Hahnheiser, Франц Роденкирхен
Композитор Jon Balke
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия / Люксембург / Норвегия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 января 2023
Премьера в мире 21 мая 2022
Дата выхода
9 февраля 2023 Россия Arthouse
20 января 2023 Великобритания
1 декабря 2022 Германия 12
8 декабря 2022 Греция
21 июля 2023 Испания
23 декабря 2022 Латвия N12
10 ноября 2022 Литва N13
16 ноября 2022 Франция
8 февраля 2023 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €5 000 000
Сборы в мире $403 948
Производство Eaux Vives Productions, NiKo Film, Samsa Film
Другие названия
Plus que jamais, More Than Ever, Mehr denn je, Hélène & Mathieu, Her zamankinden Daha Fazla, Jak nigdy, Mais que Nunca, Más que nunca, Rohkem kui kunagi varem, Πιο πολύ από ποτέ, Больше чем никогда, 愛在生命終結時, 안녕, 소중한 사람, Ölüm Ayırana Dek

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Больше чем никогда - Дублированный трейлер
Больше чем никогда Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Больше чем никогда - смотреть в онлайн-кинотеатре

Больше чем никогда

Похожие фильмы онлайн

Обыкновенная страсть
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Больше чем никогда

Обыкновенная страсть
Обыкновенная страсть мелодрама, эротика
2020, Франция / Бельгия
5.0
Великие мрачные дни
Великие мрачные дни драма, исторический
2019, Канада
6.0
Каннингем
Каннингем документальный
2019, Германия / США / Франция
6.0
3 дня с Роми Шнайдер
3 дня с Роми Шнайдер драма
2018, Германия
6.0
Горничная Линн
Горничная Линн драма
2014, Германия
6.0
Боевой пес
Боевой пес комедия, драма
2009, Норвегия
6.0
Незнакомец во мне
Незнакомец во мне драма
2008, Германия
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше