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Луна
Deo mun
Луна, 2023
2023 / Южная Корея
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Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
28 сентября 2023
Премьера в мире
28 сентября 2023
Возраст
12+
Прокатчик
Russian World Vision
Режиссер
Ким Ен-хва
В ролях
Соль Ген-гу
То Кён Су
Ким Хи Э
Чо Хан-чхоль
Пак Пён-ын
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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«Луна» в кинотеатрах
пт
22
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