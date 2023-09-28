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Deo mun

Луна, 2023

2023 / Южная Корея
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Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 28 сентября 2023
Премьера в мире 28 сентября 2023
Возраст 12+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Ким Ен-хва
В ролях
Соль Ген-гу
То Кён Су
Ким Хи Э
Чо Хан-чхоль
Пак Пён-ын
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Луна 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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«Луна» в кинотеатрах

пт 22
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Арбатская
2D, SUB
20:00 от 700 ₽
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