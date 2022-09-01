Постановщиком картины стал молодой режиссер Николай Рыбников. Это его полнометражный дебют. До этого Рыбников снял несколько короткометражных лент, за которые получил Гран-при фестиваля Laterna Magica в Эстонии, награды Шукшинского фестиваля на Алтае и другие премии.

Города Чегаринска на карте России нет. Создатели проекта придумали его как собирательный образ промышленных городов Сибири.

Первоначально планировалось, что фильм выйдет в широкий прокат во всех кинотеатрах России. Но уже во время съемок было понятно, что картина в большей степени будет актуальна и важна для зрителей из Сибири. Фильм снимался именно там, про жителей этого региона и для них.

Съемочный процесс проходил в Хакасии — нестандартном, но весьма эклектичном месте. Площадкой для съемок стали улицы города Черногорска. По местному преданию, прозвище Чекаго городу дал местный житель в случайном разговоре. С тех пор жители используют это название в повседневной речи. Также в кадре появляются заброшенные постройки Девятого поселка. Съемки длились и днем и ночью по 17 часов.

12 региональных лидеров Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» признали картину достойной реализации. Идею фильма поддержал руководитель «Росмолодежи» Александр Бугаев и известный кинематографист Владимир Бортко.