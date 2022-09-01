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Постер фильма Чекаго
6.5
Чекаго - Трейлер
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6.5

Чекаго

, 2023
Chekago
Россия / драма, криминал / 18+
Криминальная драма о молодом сибирском музыканте, попавшем в мир наркотиков
Трейлеры
Постер фильма Чекаго
6.5
Чекаго - Трейлер
Чекаго  Трейлер

Факты

О фильме

Постановщиком картины стал молодой режиссер Николай Рыбников. Это его полнометражный дебют. До этого Рыбников снял несколько короткометражных лент, за которые получил Гран-при фестиваля Laterna Magica в Эстонии, награды Шукшинского фестиваля на Алтае и другие премии. 

Города Чегаринска на карте России нет. Создатели проекта придумали его как собирательный образ промышленных городов Сибири.

Первоначально планировалось, что фильм выйдет в широкий прокат во всех кинотеатрах России. Но уже во время съемок было понятно, что картина в большей степени будет актуальна и важна для зрителей из Сибири. Фильм снимался именно там, про жителей этого региона и для них.

Съемочный процесс проходил в Хакасии — нестандартном, но весьма эклектичном месте. Площадкой для съемок стали улицы города Черногорска. По местному преданию, прозвище Чекаго городу дал местный житель в случайном разговоре. С тех пор жители используют это название в повседневной речи. Также в кадре появляются заброшенные постройки Девятого поселка. Съемки длились и днем и ночью по 17 часов. 

12 региональных лидеров Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» признали картину достойной реализации. Идею фильма поддержал руководитель «Росмолодежи» Александр Бугаев и известный кинематографист Владимир Бортко.

Никита живет в маленьком городке Чегаринск, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита чудом не попадает в руки полиции.

В ролях

Данил Стеклов
Данил Стеклов
Аскар Нигамедзянов
Аскар Нигамедзянов
Sid
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Palych
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Apelsin
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Галина Безрук
Галина Безрук
Мила Ершова
Мила Ершова
Моисей Куртанидзе
Моисей Куртанидзе
Семен Алешин
Eldar Safikanov
Режиссер Николай Рыбников
Сценарист Anna Gurina, Pavel Poluichik, Николай Рыбников
Композитор Ekaterina Bardysh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 августа 2024
Премьера в мире 1 сентября 2022
Дата выхода
23 февраля 2023 Россия Атмосфера Кино
23 февраля 2023 Узбекистан 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 45 000 000 RUR
Сборы в мире $208 586
Производство Производственный центр "Мувистарт", Ветер Перемен
Другие названия
Chekago, O Preço de Um Sonho, Чекаго

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 16 апреля 2026

Трейлеры фильма

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Чекаго - Трейлер
Чекаго Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Чекаго

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Зрители оценивают фильм как тяжелый, но не лишённый смысла: эмоций не много, но картина воспринимается как достойная. Сильные стороны — реалистичный антураж и внимание к деталям города, что держит интерес. Слабость — медленный темп и слабая эмоциональная вовлечённость. Общая оценка — нейтрально-положительная. Подойдёт любителям спокойных, вдумчивых историй и тем, кто обращает внимание на детали окружения.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о фильме

Валентина Дружинина 22 февраля 2023, 22:24
Уважаемый scyko 38 !!! Может фильм не про город США в штате Иллинойс, а про "чек" ? Судя по описанию фильма. У через чур грамотных… Читать дальше…
Misha Dvoryanov 2 марта 2023, 15:43
Интересно, сколько людей, увидевших это, знает что город из фильма на самом деле называется Саяногорск. А еще интересней, сколько людей родом из того самого города. Землякам привет, кстати;)
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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