Постановщиком картины стал молодой режиссер Николай Рыбников. Это его полнометражный дебют. До этого Рыбников снял несколько короткометражных лент, за которые получил Гран-при фестиваля Laterna Magica в Эстонии, награды Шукшинского фестиваля на Алтае и другие премии.
Города Чегаринска на карте России нет. Создатели проекта придумали его как собирательный образ промышленных городов Сибири.
Первоначально планировалось, что фильм выйдет в широкий прокат во всех кинотеатрах России. Но уже во время съемок было понятно, что картина в большей степени будет актуальна и важна для зрителей из Сибири. Фильм снимался именно там, про жителей этого региона и для них.
Съемочный процесс проходил в Хакасии — нестандартном, но весьма эклектичном месте. Площадкой для съемок стали улицы города Черногорска. По местному преданию, прозвище Чекаго городу дал местный житель в случайном разговоре. С тех пор жители используют это название в повседневной речи. Также в кадре появляются заброшенные постройки Девятого поселка. Съемки длились и днем и ночью по 17 часов.
12 региональных лидеров Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» признали картину достойной реализации. Идею фильма поддержал руководитель «Росмолодежи» Александр Бугаев и известный кинематографист Владимир Бортко.
Никита живет в маленьком городке Чегаринск, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита чудом не попадает в руки полиции.
|23 февраля 2023
|Россия
|Атмосфера Кино
|23 февраля 2023
|Узбекистан
|18+