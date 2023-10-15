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Планета Максимус
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Planeta Maksimus

Планета Максимус, 2023

2023 / Россия
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О фильме

 «Планета Максимус – что это за планета? Где она? Ответы на эти вопросы, конечно, вы получите на спектакле. Но это не самое главное. История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека, его любви, его жизни. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения».

Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Петров
Александр Петров
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
17:00 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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«Планета Максимус» в кинотеатрах

вс 15
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