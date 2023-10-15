Планета Максимус, 2023

«Планета Максимус – что это за планета? Где она? Ответы на эти вопросы, конечно, вы получите на спектакле. Но это не самое главное. История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека, его любви, его жизни. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения».