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Постер фильма Не стучи
5.8
Не стучи - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Не стучи
5.8

Не стучи

, 2022
Koputus
Финляндия / ужасы / 18+
Финский психологический хоррор о древнем зле, притаившемся в лесу
Трейлеры
Постер фильма Не стучи
5.8
Не стучи - Дублированный трейлер
Не стучи  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм был показан на фестивале фильмов ужасов в Ситжесе 9 октября 2022 года. В мае фильм будет представлен на Каннском кинофестивале.

Над проектом работали успешный детективный писатель Макс Сек и его друг детства, предприниматель в сфере коммуникаций Йонас Паюнен. Для режиссерской пары фильм стал полнометражным дебютом. Кроме того, они вместе написали сценарий картины.

Фильм вдохновлен финским лесом, который, по словам Паюнена и Сека, предлагает прекрасные возможности для психологического хоррора.

Макс Сек и Йонас Паюнен хотели снять полнометражный фильм с юных лет. Пандемия коронавирусной инфекции предоставила им такую возможность. Поскольку все деловые мероприятия у обоих отменились, будущие кинематографисты нашли время вместе поработать над сценарием и спланировать съемочный процесс. Создатели проекта отмечают, что вряд ли им еще раз выдастся такой шанс. 

Создатели характеризуют многогранный жанр фильма как психологический фильм ужасов с детективным сюжетом, перерастающим в триллер. Они сразу загорелись идеей снять хоррор, ведь сейчас в Финляндии не так много фильмов ужасов на родном языке. Постановщики искали вдохновение в международных фильмах ужасов. 

Съемки картины стартовали в октябре 2021 года. 

Две сестры и брат спустя годы возвращаются в дом своего детства, где бесследно пропали их родители. Они собираются подготовить его к продаже, но в местном лесу притаилось древнее зло, мешающее им исполнить свои планы.

В ролях

Инка Каллен
Инка Каллен
Maria
Саана Койвисто
Саана Койвисто
Matilda
Микко Леппилампи
Микко Леппилампи
Lawyer
Пекка Странг
Пекка Странг
Mikko
Ольга Коскикаллио
The Mother
Янина Берман
Old lady
Нико Саарела
The Father
Hilma Temonen
Young Matilda
Линнеа Ског
Young Maria
Kristian Stierncreutz
Young Mikko
Режиссер Йонас Паюнен, Макс Сек
Сценарист Йонас Паюнен, Макс Сек
Композитор Туомас Кантелинен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 апреля 2023
Премьера в мире 9 октября 2022
Дата выхода
9 марта 2023 Россия Капелла Фильм
22 июня 2023 Германия 16
4 мая 2023 Казахстан 16+
5 декабря 2024 Колумбия
29 мая 2025 Мексика
5 декабря 2024 Перу
22 февраля 2023 Финляндия 16
Сборы в мире $420 692
Производство Solar Films, Ox-Head Pictures
Другие названия
Koputus, The Knocking, La maldición del bosque, A kopogás, Evil Forest, Knackandet, Śmierć przychodzi z lasu, Не стучи, 敲

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 26 голосов
5.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3424 В жанре «ужасы»  381 В фильмах Финляндии  11 В фильмах 2022 года  165
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Не стучи - Дублированный трейлер
Не стучи Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Тайны старого семейного дома.
Тайны старого семейного дома. В детстве Матильду обнаруживают одну в пустом доме. Девочка находилась в клетке, накрытой покрывалом, и дрожала от ужаса. Неподалеку, в лесу, лежало тело ее отца. Мама таинственным образом испарилась и навсегда пропала из ее жизни. Она забыла, что случилось в ту ночь, превратив события того дня в вечную тайну. Спустя много лет подросшая Матильда вступает в права наследства вместе со своей сестрой и братом. Они решают в последний раз осмотреть дом перед продажей и понять, получится ли включить в…

Отзывы о фильме

User 12 марта 2023, 23:22
Залупа
User 23 февраля 2023, 17:01
Официально заявляю что жанр хорорр окончательно вымер и это пздц как печально
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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