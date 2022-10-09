Фильм был показан на фестивале фильмов ужасов в Ситжесе 9 октября 2022 года. В мае фильм будет представлен на Каннском кинофестивале.

Над проектом работали успешный детективный писатель Макс Сек и его друг детства, предприниматель в сфере коммуникаций Йонас Паюнен. Для режиссерской пары фильм стал полнометражным дебютом. Кроме того, они вместе написали сценарий картины.

Фильм вдохновлен финским лесом, который, по словам Паюнена и Сека, предлагает прекрасные возможности для психологического хоррора.

Макс Сек и Йонас Паюнен хотели снять полнометражный фильм с юных лет. Пандемия коронавирусной инфекции предоставила им такую возможность. Поскольку все деловые мероприятия у обоих отменились, будущие кинематографисты нашли время вместе поработать над сценарием и спланировать съемочный процесс. Создатели проекта отмечают, что вряд ли им еще раз выдастся такой шанс.

Создатели характеризуют многогранный жанр фильма как психологический фильм ужасов с детективным сюжетом, перерастающим в триллер. Они сразу загорелись идеей снять хоррор, ведь сейчас в Финляндии не так много фильмов ужасов на родном языке. Постановщики искали вдохновение в международных фильмах ужасов.

Съемки картины стартовали в октябре 2021 года.