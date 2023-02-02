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Наша расплата, 2022

2022 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме
После успешного ограбления ломбарда грабителям удаётся уехать из города, взяв в заложницы его сотрудницу. Скрываясь от преследования преступники и их жертва оказываются на удалённой ферме, где их встречает нечто гораздо более опасное, чем они сами.
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 2 февраля 2023
Режиссер
Рюхэй Китамура
Рюхэй Китамура
В ролях
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Джиджи Зумбадо
Вернон Уэллс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наша расплата 1 постер
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