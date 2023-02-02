Наша расплата, 2022

Жанр: боевик ужасы триллер Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме После успешного ограбления ломбарда грабителям удаётся уехать из города, взяв в заложницы его сотрудницу. Скрываясь от преследования преступники и их жертва оказываются на удалённой ферме, где их встречает нечто гораздо более опасное, чем они сами. Развернуть 4.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8 Продолжительность 1 час 26 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 2 февраля 2023 Режиссер Рюхэй Китамура В ролях Эмиль Хирш Стивен Дорфф Джиджи Зумбадо Вернон Уэллс Все актеры и съемочная группа 1 постер

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