Фильм вдохновлен мексиканским фольклором и канонами католицизма, которые соседствуют с неприятным впечатлением главной героини о неизбежном проклятии, вызванном неверными решениями и не поддающимися объяснению оккультными силами.

Режиссер Мишель Гарса Сервера заявила, что образ паука в фильме был вдохновлен скульптурами Луизы Буржуа. В частности, ее интересовала «образ паука, олицетворяющего место, похожее на дом, но также и на тюрьму».

Исполнительница главной роли Наталья Солиан не слышала о мексиканской легенде, которая легла в основу сюжета, до съемок. Однако она знала, что термин huesero (оригинальное название картины) используется для описания тех, кто занимается хиропрактикой.

Для Мишель Гарса Сервера фильм стал полнометражным дебютом. Также она принимала участие в написании сценария совместно с Абиа Кастильо. По словам Мишель, своей первой большой работой в кино она хотела пролить свет на тех героев, чьи истории обычно скрывают в семьях, тех, кого заставляют молчать. Они всегда заключают в себе удивительные находки. Прославление этого и стало целью картины.

До этой картины Мишель прославилась своими короткометражными фильмами, которые были показаны на более чем 100 международных кинофестивалях. На полнометражную работу режиссера вдохновили классические фильмы в жанре хоррор, среди которых «Бабадук», «Реинкарнация» и «Ребенок Розмари».

Мировая премьера картины состоялась на фестивале Tribeca 9 июня 2022 года в рамках секции фестиваля «Полночь». Фильм получил награду «Лучший режиссерский дебют» и премию Норы Эфрон.