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Постер фильма Дитя тьмы
6.4
Дитя тьмы - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Дитя тьмы
6.4

Дитя тьмы

, 2022
Huesera
Мексика, Перу / драма, ужасы / 18+
Мексиканский фильм ужасов о женщине, беременной монстром
Трейлеры
Постер фильма Дитя тьмы
6.4
Дитя тьмы - Дублированный трейлер
Дитя тьмы  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм вдохновлен мексиканским фольклором и канонами католицизма, которые соседствуют с неприятным впечатлением главной героини о неизбежном проклятии, вызванном неверными решениями и не поддающимися объяснению оккультными силами.

Режиссер Мишель Гарса Сервера заявила, что образ паука в фильме был вдохновлен скульптурами Луизы Буржуа. В частности, ее интересовала «образ паука, олицетворяющего место, похожее на дом, но также и на тюрьму».

Исполнительница главной роли Наталья Солиан не слышала о мексиканской легенде, которая легла в основу сюжета, до съемок. Однако она знала, что термин huesero (оригинальное название картины) используется для описания тех, кто занимается хиропрактикой.

Для Мишель Гарса Сервера фильм стал полнометражным дебютом. Также она принимала участие в написании сценария совместно с Абиа Кастильо. По словам Мишель, своей первой большой работой в кино она хотела пролить свет на тех героев, чьи истории обычно скрывают в семьях, тех, кого заставляют молчать. Они всегда заключают в себе удивительные находки. Прославление этого и стало целью картины.

До этой картины Мишель прославилась своими короткометражными фильмами, которые были показаны на более чем 100 международных кинофестивалях. На полнометражную работу режиссера вдохновили классические фильмы в жанре хоррор, среди которых «Бабадук», «Реинкарнация» и «Ребенок Розмари».

Мировая премьера картины состоялась на фестивале Tribeca 9 июня 2022 года в рамках секции фестиваля «Полночь». Фильм получил награду «Лучший режиссерский дебют» и премию Норы Эфрон. 

Валери беременна. Но ее безмерная радость внезапно сменяется тревогой и ожиданием чего-то зловещего. Будто что-то затаилось у нее во чреве и ждет своего часа. Друзья считают, что во всем виноваты гормоны, и с рождением малыша проблема уйдет. Но с каждым днем ее кости хрустят все сильнее, спину буквально разрывает на части, а сон напоминает бесконечный кошмар. И то, что вселилось в нее, никуда уходить не собирается.

В ролях

Альфонсо Досаль
Альфонсо Досаль
Raúl
Майра Баталья
Майра Баталья
Octavia
Саманта Кастильо
Саманта Кастильо
Энок Леаньо
Энок Леаньо
Марта Клаудия Морено
Марта Клаудия Морено
Ursula
Наталия Солан
Valeria
Мерседес Эрнандес
Isabel
Sonia Couoh
Vero
Аида Лопес
Аида Лопес
Maricarmen
Anahí Allué
Norma
Emilram Cossío
Gynecologist
Норма Рейна Брито
Sabine Woman
Режиссер Мишель Гарса Сервера
Сценарист Мишель Гарса Сервера, Abia Castillo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика / Перу
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 февраля 2023
Премьера в мире 23 сентября 2022
Дата выхода
30 марта 2023 Россия Arna Media
23 марта 2023 Казахстан 18+
23 марта 2023 Кыргызстан 16+
23 февраля 2023 Мексика B-15
6 апреля 2023 Сингапур R21
3 августа 2023 Таиланд 13
23 марта 2023 Узбекистан 18+
10 февраля 2023 Швеция 15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 685 816
Производство Disruptiva Films, LCI Seguros, Machete Producciones
Другие названия
Huesera, Huesera: The Bone Woman, Дитя тьмы, Die Knochenfrau, Huesera: Sběratelka kostí, Huesera: Zbieraczka kości, Дитя тьмы. Экзорцизм, 납골당, 怨靈骨娃娃, สิงร่างหักกระดูก

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6 IMDb
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Дитя тьмы - Дублированный трейлер
Дитя тьмы Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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