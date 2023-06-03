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Постер фильма Белый список
6.8
Белый список - Трейлер
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6.8

Белый список

, 2022
The White List
Россия / криминал, драма, детектив / 18+
Криминальная драма с Алексеем Серебряковым о расследовании самоубийства школьницы
Трейлеры
Постер фильма Белый список
6.8
Белый список - Трейлер
Белый список  Трейлер

О фильме

Весна 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности — до тех пор, пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.

В ролях

Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Korotkov
Евгения Крегжде
Евгения Крегжде
Melnikova
Виктория Мирошниченко
Виктория Мирошниченко
Solovyeva
Анастасия Красовская
Анастасия Красовская
Litovchenko
Владимир Аверьянов
Lazarev
Алексей Розин
Алексей Розин
Степан Белозеров
Игорь Штернберг
Dmitrii Matveev
Елизавета Юрьева
Eduard Avanesov
Jin
Александр Шестопалов
Режиссер Алиса Хазанова
Сценарист Роман Волобуев, Алиса Хазанова
Композитор Игорь Вдовин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 декабря 2023
Премьера в мире 3 июня 2023
Дата выхода
23 ноября 2023 Россия Атмосфера Кино
23 ноября 2023 Азербайджан
23 ноября 2023 Болгария
23 ноября 2023 Кыргызстан
23 ноября 2023 Молдавия
23 ноября 2023 Таджикистан
23 ноября 2023 Узбекистан
Бюджет 83 500 000 RUR
Сборы в мире $83 533
Производство MTS Media, Metrafilms
Другие названия
Belyy spisok, The White List, Biała lista, Белый список

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 16 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Белый список - Трейлер
Белый список Трейлер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 27 июня 2024, 00:51
"Белый список" - отечественная криминальная драма, снятая по реальным журналистским расследованиям о так называемых подростковых… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 25 ноября 2023, 18:21
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

У криминальной драмы «Белый список» появился трейлер
25 июля 2023 14:55 У криминальной драмы «Белый список» появился трейлер В картине рассказывается история затянувшегося детективного расследования.
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