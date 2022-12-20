В основе сюжета картины «Узлы» лежит легенда из нартского эпоса об Адиюх, свет от руки которой в окне крепости показывал ее супругу дорогу домой. По словам режиссера, сюжет этой легенды перекликается как с общемировыми тенденциями в социуме, так и с актуальными проблемами любого человека.

Кавказский сценарий картины переписывался под немецкую действительность, но из-за COVID-19 пришлось вернуться к первоначальному варианту.

Создателем фильма является Олег Хамоков, который учился у знаменитого режиссера Александра Сокурова. Он является выпускником его кабардино-балкарской мастерской. Это вторая полнометражная лента Хамокова после драматической картины «Антигона», которая вышла в 2015 году.

Фильм полностью снят на кабардинском языке.

Автором сценария стала Зарина Канукова. Это ее дебют.

Музыкальное сопровождение создал композитор Мурат Кабардоков, который работал с Сокуровым (исторический фильм «Франкофония» 2015 год).

На фестивале «Дух огня» фильм получил специальный приз от социальной сети «Ярус» за высокий профессионализм и психологическую точность в разработке жанра семейной драмы.

Съемки проходили в павильонах киностудии «Ленфильм», а также в Кабардино-Балкарии, неподалеку от Нальчика.

Дом, который отвечал всем этим требованиям, создатели фильма нашли на окраине села Чегем Второй. Обратившись к его хозяевам Султану и Руслану Алоевым, съемочная команда встретила радушие и согласие.