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Постер фильма Узлы
6.4
Узлы - Трейлер
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6.4

Узлы

, 2021
Узлы
Россия / драма / 18+
Драма о сложных отношениях пожилого дальнобойщика и его юной жены
Трейлеры
Постер фильма Узлы
6.4
Узлы - Трейлер
Узлы  Трейлер

Факты

О фильме

В основе сюжета картины «Узлы» лежит легенда из нартского эпоса об Адиюх, свет от руки которой в окне крепости показывал ее супругу дорогу домой. По словам режиссера, сюжет этой легенды перекликается как с общемировыми тенденциями в социуме, так и с актуальными проблемами любого человека.

Кавказский сценарий картины переписывался под немецкую действительность, но из-за COVID-19 пришлось вернуться к первоначальному варианту.

Создателем фильма является Олег Хамоков, который учился у знаменитого режиссера Александра Сокурова. Он является выпускником его кабардино-балкарской мастерской. Это вторая полнометражная лента Хамокова после драматической картины «Антигона», которая вышла в 2015 году.

Фильм полностью снят на кабардинском языке.

Автором сценария стала Зарина Канукова. Это ее дебют.

Музыкальное сопровождение создал композитор Мурат Кабардоков, который работал с Сокуровым (исторический фильм «Франкофония» 2015 год).

На фестивале «Дух огня» фильм получил специальный приз от социальной сети «Ярус» за высокий профессионализм и психологическую точность в разработке жанра семейной драмы.

Съемки проходили в павильонах киностудии «Ленфильм», а также в Кабардино-Балкарии, неподалеку от Нальчика.

Дом, который отвечал всем этим требованиям, создатели фильма нашли на окраине села Чегем Второй. Обратившись к его хозяевам Султану и Руслану Алоевым, съемочная команда встретила радушие и согласие.

Фильм рассказывает о взаимоотношениях взрослого дальнобойщика Берда и 17-летней Дины. Они женятся и вместе строят самый большой в селе дом, который должен стать главным свершением всей жизни Берда. Но герои не замечают, как дом постепенно разрушает их отношения. 
Сюжет фильма основан на старинной кавказской легенде о башне Адиюх, которая находится в Карачаево-Черкесии. По легенде, молодую девушку Адиюх похитил и запер в неприступной башне князь Псабида. 

В ролях

Светлана Мамрешева
Светлана Мамрешева
Dina
Алим Хоконов
Алим Хоконов
Тамара Балкарова
Тамара Балкарова
Роберт Саральп
Роберт Саральп
Bird
Режиссер Олег Хамоков
Сценарист Zarina Kanukova
Композитор Мурат Заурович Кабардоков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 20 декабря 2022
Дата выхода
8 июня 2023 Россия Пионер
Бюджет 15 000 000 RUR
Сборы в мире $5 324
Производство Example of Intonation
Другие названия
Uzly, Knots, Узлы

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Узлы - Трейлер
Узлы Трейлер
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