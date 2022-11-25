Щелкунчик убивает, 2022

В ролях
Christophe Monplaisir
German Soldier
Christophe Monplaisir
German Soldier
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Joe Knetter, Jeff Miller
Композитор
James Cox
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
25 ноября 2022
Премьера в мире
25 ноября 2022
Дата выхода
|18 мая 2023
|Россия
| КИНОА
|16+
Сборы в мире
$1 335
Производство
Millman Productions, Proportion Productions, Titan Global Entertainment
Другие названия
Nutcracker Massacre, Щелкунчик убивает, Nutcracker