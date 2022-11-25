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Постер фильма Щелкунчик убивает
3.8
Щелкунчик убивает - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Щелкунчик убивает
3.8

Щелкунчик убивает

, 2022
Nutcracker Massacre
Великобритания / ужасы, триллер / 18+
Хоррор о кукле-убийце из антикварного магазина
Трейлеры
Постер фильма Щелкунчик убивает
3.8
Щелкунчик убивает - Дублированный трейлер
Щелкунчик убивает  Дублированный трейлер

О фильме

Клара возвращается в родной город, чтобы провести Рождество со своей семьей. В подарок она покупает щелкунчика в антикварном магазине. Однако с куклой что-то не так.

В ролях

Патрик Бергин
Патрик Бергин
Toymaker
Беатрис Флетчер
Беатрис Флетчер
Clara
Джули Стивенс
Джули Стивенс
Marie
Энди Диксон
Энди Диксон
Paul
Мэй Келли
Мэй Келли
Mousey
Stephen Staley
James
Tony Goodall
Danford
Christophe Monplaisir
German Soldier
Christophe Monplaisir
German Soldier
Крисси Вунна
Крисси Вунна
Bai
Келли Райан Сэнсон
Келли Райан Сэнсон
Lindsey
Режиссер Ребекка Мэтьюз
Сценарист Joe Knetter, Jeff Miller
Композитор James Cox
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 ноября 2022
Премьера в мире 25 ноября 2022
Дата выхода
18 мая 2023 Россия КИНОА 16+
Сборы в мире $1 335
Производство Millman Productions, Proportion Productions, Titan Global Entertainment
Другие названия
Nutcracker Massacre, Щелкунчик убивает, Nutcracker

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 13 голосов
3.3 IMDb
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Щелкунчик убивает - Дублированный трейлер
Щелкунчик убивает Дублированный трейлер
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