Щелкунчик убивает, 2022

Жанр: ужасы триллер Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 26 минут Год выпуска 2022 Премьера в России 18 мая 2023 Премьера в мире 18 мая 2023 Возраст 16+ Прокатчик КИНОА Режиссер Ребекка Мэтьюз В ролях Патрик Бергин Беатрис Флетчер Джули Стивенс Энди Диксон Мэй Келли Все актеры и съемочная группа 2 постера

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