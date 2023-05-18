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Щелкунчик убивает Щелкунчик убивает
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Nutcracker Massacre

Щелкунчик убивает, 2022

2022 / Великобритания
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Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 18 мая 2023
Премьера в мире 18 мая 2023
Возраст 16+
Прокатчик КИНОА
Режиссер
Ребекка Мэтьюз
В ролях
Патрик Бергин
Патрик Бергин
Беатрис Флетчер
Джули Стивенс
Энди Диксон
Мэй Келли
Мэй Келли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Щелкунчик убивает 2 постера
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