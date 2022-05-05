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Постер фильма Украсть Рафаэля
7.0
Украсть Рафаэля - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Украсть Рафаэля
7.0

Украсть Рафаэля

, 2021
Criminali si diventa
Италия / комедия / 18+
Итальянская криминальная комедия о горе-грабителях
Трейлеры
Постер фильма Украсть Рафаэля
7.0
Украсть Рафаэля - Дублированный трейлер
Украсть Рафаэля  Дублированный трейлер

О фильме

Группа приятелей решает украсть бесценную картину Рафаэля Санти из музея. Вот только все они новички в воровском деле. «Консультантом» банды дилетантов становится Энцо, которому много лет назад уже удалось выкрасть этот шедевр. Правда в итоге он угодил в тюрьму на 40 лет. Теперь у него появляется шанс закончить начатое дело, но в этот раз все оказывается не так просто.

В ролях

Ивано Марескотти
Ивано Марескотти
Enzo
Биатрис Айелло
Биатрис Айелло
Ilaria
Уго Дигеро
Уго Дигеро
Duillio
Орфео Орландо
Орфео Орландо
Андреа Беруатто
Андреа Беруатто
Rodrigo
Giacomo Bottoni
Ossario
Лодо Гуэнци
Arduino
Greta Oldoni
Sabina
Boscolo Luca Detto Bisto
Secondino
Salvatore De Santis
Lo Svizzero
Giorgio Vignali
Claudio Gaetani
The art expert
Режиссер Лука Тровеллези Чезана, Alessandro Tarabelli
Сценарист Giorgio Vignali
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 13 октября 2023
Премьера в мире 5 мая 2022
Дата выхода
14 сентября 2023 Россия ПилотКино
14 сентября 2023 Азербайджан
14 сентября 2023 Болгария
5 мая 2022 Италия
14 сентября 2023 Кыргызстан
14 сентября 2023 Молдавия
14 сентября 2023 Таджикистан
14 сентября 2023 Узбекистан
Сборы в мире $9 045
Производство Sydonia Production
Другие названия
Criminali si diventa, Украсть Рафаэля

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Украсть Рафаэля - Дублированный трейлер
Украсть Рафаэля Дублированный трейлер
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