Группа приятелей решает украсть бесценную картину Рафаэля Санти из музея. Вот только все они новички в воровском деле. «Консультантом» банды дилетантов становится Энцо, которому много лет назад уже удалось выкрасть этот шедевр. Правда в итоге он угодил в тюрьму на 40 лет. Теперь у него появляется шанс закончить начатое дело, но в этот раз все оказывается не так просто.
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